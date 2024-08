Descoperirea bizară făcută de o fetiță pe plajă: “Nu credeam că vom găsi ceva”

Natura continuă să ne surprindă la fiecare pas. Au aflat asta pe pielea lor o mamă și fiica ei de 10 ani. Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită la plajă s-a transformat într-o adevărată aventură. Iată ce a putut să găsească micuța pe plajă!

Ce a putut să descopere o fetiță de 10 ani în timp ce se plimba pe plajă

Tegan, o fetiță de 10 ani, a ieșit la o plimbare obișnuită pe plajă alături de mama ei. Cele două au crezut că vor avea parte de o zi liniștită, însă, habar nu aveau ce urmau să descopere. În timp ce se plimbau pe plajă, Tegan a fost cea care a observat ceva straniu. Micuța a alertat-o imediat pe mama ei.

Tegan și mama ei se aflau pe coasta sudică a Țării Galilor în momentul în care micuța . Mama ei și-a dat seama că nu poate fi vorba despre ceva banal, așa că a apelat la ajutorul specialiștilor.

”Ne-am dus pe plajă să vedem ce putem găsi, însă, nu credeam că vom găsi așa ceva. Am descoperit niște găuri mari care arătau ca urme de dinozaur. Am făcut câteva poze, am trimis un e-mail muzeului și a fost vorba despre un dinozaur cu gât lung.”, a declarat mama lui Tegan, potrivit

Paleontologii sunt de părere că urmele au fost lăsate de un . Tegan și mama ei, Claire, au fost informate de către curatorul Muzeului Național din Țara Galilor că este foarte posibil să fi dat peste urme autentice de dinozaur.

”Avem cinci urme și discutăm despre o distanță de trei sferturi de metru între ele. Aceste urme sunt atât de mari, încât ar tebui să fie lăsate de sauropod.”, a spus Cindy Howells pentru programul The Dinohunters de la BBC.

Țara Galilor a intrat în atenția paleontologilor

După mai multe cercetări, Cindy a ajuns la concluzia că urma aparține unui Camelotia, un dinozaur care a trăit pe teritoriul Europei. Nu se știu prea multe despre aceaști dinozauri, însă, specialiștii susțin că aveau 3 metri înălțime, 5 metri lungime și mergeau pe două picioare.

Cindy este convinsă că descoperirea micuței Tegan are legătură cu primele urme de dinozaur care au fost găsite în Țara Galilor. În 2014, un schelet complet de dinozaur a fost descoperit pe plaja de lângă Penarth. Atunci, paleontologii au avut de-a face cu un dracoraptor de 201 milioane de ani, un văr carnivor de-ai lui T-Rex.

”Este de-a dreptul uimitor tot ce se întâmplă. Până acum, am avut puține descoperiri de acest gest. Ba chiar am crezut că nu am avut prea mulți dinozauri în Țara Galilor.”, a spus Cindy.

În continuare, specialiștii consideră că Țara Galilor este un ”punct fierbinte” atunci când vine vorba de descoperiri de dinozauri. În prezent, Valea Glamorgan a devenit un sit de interes paleontologic și științific.