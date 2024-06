Ciprian Marica a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV descoperirea care a revoluționat fotbalul. Fostul atacant al României și-a adus aminte de acest lucru când i-a văzut pe “tricolori” .

Descoperirea care a revoluționat fotbalul. Marica dezvăluie: “Atâția ani noi am făcut greșit”

Ciprian Marica a dezvăluit descoperirea care a revoluționat fotbalul în perioada carierei sale. Fostul atacant al echipei naționale susține că recuperările se făceau cu apă caldă în perioada sa fotbalistică.

Ulterior, acest lucru s-a schimbat. Chiar dacă jucătorii preferau să folosească în continuare apa caldă, preparatorii fizici îi încurajau să folosească apa rece pentru rezultate mai bune.

“Foloseam greșit apa caldă. Asta era recuperarea: apă caldă, săpun, iar dacă era și jacuzzi, era șmecherie. După care, ani mai târziu, ne-am dat seama că nu e bună caldă și că ne-ar trebui apă rece.

Nu e vrăjeală, e adevărat. După ani de zile ne-am dat seama că noi am făcut greșit. Rece trebuie, nu caldă. Toată lumea era reticentă. Ce, acum apă rece? Nu vrem rece, noi vrem caldă”, a spus Ciprian Marica, potrivit celor de la .

Mesajele pe care Ciprian Marica le-a primit după România – Ucraina

Fostul atacant al naționalei României a spus că a primit mesaje de la ucraineni, în care aceștia recunoșteau că “tricolorii” lui Edi Iordănescu au fost mult mai buni decât elevii lui Serghei Rebrov.

și de la Ionel Dănciulescu, fostul atacant al lui Dinamo și al naționalei, în care acesta i-a amintit că adversarii au avut un meci amical în urmă cu șase zile.

“Am fost echipa mai bună, am fost echipa care a arătat că joacă precum o echipă. Pentru mine a fost o onoare fantastică să reprezint țara și de câte ori aud imnul, mă ridic în picioare pentru tot ce mi-a oferit mie România.

Mi-a dat mesaj Ionel Dănciulescu și mi-a spus că Ucraina a jucat meci amical cu șase zile înainte de EURO. E un aspect și acest lucru, nu ai cum să joci meci amical cu șase zile înainte de Campionatul European.

Au fost fair-play, toți ne-au felicitat, am mulți prieteni și am primit mesaje, și mi-au spus că astăzi am meritat victoria”, a mai spus Ciprian Marica, la .