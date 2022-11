Descoperirea care a șocat medicii. O tânără avea în stomac un ghemotoc de păr de 1 kg. Cum a fost posibil acest lucru

Povestea îi aparține unei tinere din Mumbai, capitala Indiei, în vârstă de doar 13 ani. Aceasta a ajuns pe mâna medicilor, fără să știe măcar ce va urma.

Adolescenta avea peste 1kg de păr în stomac

Pe 8 noiembrie, adolescenta . Aceasta nu mai putea nici să mănânce și nici să bea și i se făcea constant rău, având greață, dar și vărsături.

Surpriza a fost la momentul ecografiei, când medicii au descoperit că în stomacul tinerei se afla o bilă uriașă, sub forma unei mingi de rugby. Nimeni nu se gândea însă ce este, de fapt, aceasta.

Tânăra a fost operată de urgență, iar intervenția chirugicală a durat nu mai puțin de o oră și jumătate.

Medicii au rămas fără cuvinte în momentul în care au văzut că bila uriașă era, de fapt, păr. Aceasta cântărea 1,2 kg, conform Yahoo News.

Doctorul Joseph D’souza, care a efectuat operația, a fost vizibil șocat în momentul în care a văzut acest lucru, așa că a decis să vorbească cu părinții adolescentei în vârstă de 13 ani.

Tânăra își mânca părul, dar și unghiile, de șapte ani de zile

De la aceștia, medicul a aflat că tânăra obișnuia să își mănânce părul și , iar rezultatul s-a văzut clar, pe masa de operație.

”După ce i-am examinat stomacul și am studiat raportul ecografiei, am vorbit cu părinții fetei și am aflat că ea a înghițit propriul păr și a mestecat unghiile”, a spus doctorul Joseph D’souza, la câteva zile după intervenția chirugicală pe care a făcut-o.

Menționăm faptul că mâncarea părului nu este o problemă chiar atât de rară. Specialiștii au ajuns la concluzia că aceasta afectează din ce în ce mai multe tinere și foarte puțini băieți.

Mulți dintre cei aflați într-o astfel de ipostază ajung să își mestece părul inconștient, iar pentru că acesta nu poate fi digerat, se acumulează treptat în stomac, notează .

Rezultatul este chiar cazul adolescentei din India, care în șapte ani de zile a ajuns să acumuleze mai bine de un kilogram de păr în propriul stomac.