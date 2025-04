Descoperirea șocantă făcută de o femeie în pereții casei sale. S-a apucat să o renoveze și a dat peste ceva înfiorător

Emmie Brookman, în vârstă de 28 de ani a cumpărat cu logodnicul ei, Norton Johnston, de 34 de ani, o casă spațioasă din secolul XVI-lea. Ce a găsit în pereții locuinței după ce s-au apucat de renovări.

Ce secret ascundea casa

Mucegaiul de pe pereții casei din 1580 i-a făcut pe cei doi să înceapă renovările pe cont propriu, fără a apela la o firmă specializată. Astfel, s-a descoperit că aceștia ascundeau secretere înfiorătoare, conform

Cuplul s-a îndrogostit de „caracterul și farmecul” casei, așa că au încercat să facă ceva schimbări, care, însă, să păstreze același aer. Inițial, credeau că trebuie să schimbe doar „covoarele și vopseaua”, dar au fost necesare mai multe lucrări.

Cei doi și-au dat seama că a fost aplicată o tencuială nepotrivită, care reținea umezeala și au fost nevoiți să cioplească pentru a ajunge la vechea piatră. Frica ia învăluit după ce a dat de câteva .

„Îndepărtam tencuiala și, când eram lângă ușa din față, ceva a sărit din perete. Era în mod clar un os Am fost cu adevărat înspăimântată. Apoi am găsit încă vreo patru în exterior. La început am crezut că vom găsi un schelet întreg”, a declarat Emmie, conform sursei menționate.

Mai mult decât atât, au descoperit o sticlă plină cu cenușă și ierburi. Așa au început cei doi să se documenteze despre istoria locului și să descopere că aceste lucruri găsite în pereți reprezentau o formă de protecție.

„Am găsit un articol despre magie în Kendal și am citit că oamenii chiar credeau în vrăjitoare. Obișnuiau să pună oase în pereți și ierburi ca să alunge răul. Asta credeau că îi protejează. Am găsit oase aproape în fiecare cameră. Unul a căzut spre mine”, a mai spus Emmie.

Mai mult decât atât, cuplul a început să caute mai multe informații despre istoria locului și au aflat că un , James Hargreaves, a stat chiar în vila alăturată. Acesta fusese condamnat pentru că a agresat menajera și a împușcat o altă persoană.