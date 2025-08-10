News

Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa

Ce a putut să descopere un cuplu în timp ce renova casa proaspăt achiziționată. Surpriza i-a lăsat fără cuvinte pe cei doi tineri.
Claudia Şoiogea
10.08.2025 | 17:30
Descoperirea socanta facuta de un cuplu Peste ce au putut sa dea doi tineri in timp ce isi renovau casa
Ce a descoperit un cuplu în timpul lucrărilor de renovare a casei. Sursa foto: Express

Surpriza de care a avut parte un cuplu în timp ce renova casa. Cei doi tineri habar nu aveau ce vor descoperi în subsolul noii lor locuințe. Povestea pare un scenariu de film!

Ce a descoperit un cuplu sub casă, în timpul renovărilor

Casele vechi sunt adevărate comori, iar de asta se conving mereu noii proprietari. Fiecare locuință are propria sa istorie, dar și propriile sale surprize. De cele mai multe ori, acestea sunt descoperite în timpul lucrărilor de renovare.

Shaun Tullier și Caroline, soția sa, au cumpărat o casă în octombrie 2021, iar la scurt timp de la achiziție, au decis să o renoveze. Inițial, acest proces părea unul obișnuit, cuplul neștiind ce surpriză îl așteaptă.

În timpul renovărilor, Shaun și soția sa au descoperit un buncăr imens, cu două încăperi mari și cu un coridor. Pe pereți erau mai multe inscripții în germană, printre care și „achtung feind hört mit”, care se traduce „atenție, inamicul ascultă!”

Cuplul a decis să transforme buncărul într-un spațiu de recreere

Shaun este tâmplar de meserie, iar în timp ce lucra la niște tocătoare de bucătărie pe care urma să le vândă, a fost contactat de fosta proprietară a casei. Se pare că femeia știa de existența buncărului, ba chiar era locul ei de joacă pe vremea când era copil. Fosta proprietară a locuinței i-a spus lui Shaun de existența camerelor din buncăr, așa că bărbatul și soția lui s-au apucat din nou de săpături.

La doar o săptămână după ce renovaseră casa, Shaun și Caroline au săpat toată zona aleei. Au scos tone de pământ până când au găsit intrarea în buncăr. Descoperirea i-a lăsat fără cuvinte.

Buncărul avea două camere principale și o adâncime de 8 metri. În subteran, cuplul a găsit sticle vechi, apă și o trapă de evacuare. Cuplul a decis să valorifice spațiul, astfel că a transformat buncărul într-un spațiu de recreere, cu masă de biliard și sală de sport.

Pentru a menține, totuși, farmecul său, Shaun și Caroline au decis să păstreze înscrisurile germane de pe pereți. Ba mai mult, au de gând să îl refacă cu ajutorul unui expert în caligrafie.

Cum a ajuns buncărul nazist pe tărâm britanic

Shaun a povestit pentru Express că atât el, cât și soția lui știau că locul fusese folosit ca depozit de arme de către germani. Între 1940 – 1945, forțele germane au ocupat Insulele Canalului, iar la ordinul lui Hitler, le-au transformat într-o adevărată fortăreață.

„M-am născut în Guernsey, așa că am știut mereu despre buncăre. Când oamenii s-au întors după război, au vrut să le umple pe toate. Mulți încă mai au buncăre pe aici, dar ele sunt în curți sau pe lângă drum. Nu sub casă! Știam că fundația casei a fost folosită pentru depozitarea armelor germane, dar nu știam dacă există și camere.”, a povestit bărbatul pentru sursa menționată.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
