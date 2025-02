Descoperirea uluitoare făcută de oamenii de știință în locul în care Moise a despărțit apele: „Suntem norocoși”

Oamenii de știință sunt încântați de ultima descoperire pe care au făcut-o în Marea Roșie. Cercetările au avut loc chiar în zona în care, conform Bibliei, Moise a despărțit apele.

Ce au găsit oamenii de știință în Marea Roșie

Oamenii de știință au realizat cercetări în Golful Aqaba din Marea Roșie și au făcut o descoperire surprinzătoare. Totul are loc în acea zonă din Marea Roșie despre care se spune că Moise a despărțit apele și i-a condus pe israeliți pentru a scăpa de egipteni, așa cum este relatat în Cartea Exodului.

Mai exact, aflate la adâncimi de peste 1.000 de metri, cu un nivel de salinitate de până la zece ori mai mare decât cel al apei marine obișnuite și fără oxigen, condiții care ar distruge orice formă de viață ce ar pătrunde în ele.

Specialiștii consideră că aceste bazine ar fi avut caracteristici similare cu apa mării de la începuturile vieții pe Pământ. De menționat este că bazinele de apă sărată sunt destul de rare, fiind găsite doar 40 în Marea Roșie, Mediterană și Golful Mexicului.

Echipa a descoperit că aceste bazine funcționează ca niște capsule, conservând fenomenele din Golful Aqaba datorită sedimentului nepătruns. Prin urmare, aici ar putea exista dovezi despre tsunami, cutremure și inundații care s-au produs în zonă acum o mie de ani,

„Am fost norocoși”

În timp ce investigau adâncurile Mării Roșii cu ajutorul unui vehicul subacvatic controlat de la distanță (ROV), cercetătorii au descoperit încă un mister. „Am fost norocoși.

Am descoperit bazinele în ultimele cinci minute ale scufundării de zece ore cu ajutorul ROV pe care am putut s-o dedicăm acestui proiect. ROV-ul a detectat o zonă pustie și plină cu noroi pe fundul mării, ceea ce ne-a ghidat la bazinele de saramură”, a spus profesorul Sam Purkis.

Deoarece saramura are o densitate mare, aceasta rămâne pe fundul mării și nu se amestecă cu apa sărată din jur. Deși majoritatea formelor de viață nu ar supraviețui în aceste bazine, cercetătorii au identificat procariote extremofile, microorganisme unicelulare care precum temperaturile ridicate, presiunea intensă, salinitatea mare, aciditate, dar și radiații.

Totodată, cercetătorii au găsit bacterii sulfat-reducătoare, care transformă sulfatul în energie. Aceste bacterii au redus considerabil nivelul de sulfat din Golful Aqaba, iar acum raportul dintre sulfat și clorură din bazin este cel mai scăzut observat vreodată în acea zonă.