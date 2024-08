Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat care și-a schimbat tapetul din casă. Ce a găsit pe un perete: “Sunt trecutul tău”

Un bărbat a făcut o descoperire neașteptată în timp ce voia să schimbe tapetul din casă. Locuința era abia cumpărată de către individ și soția sa. Sub tapet erau scrise niște cuvinte destul de misterioase și s-a gândit că este vorba despre o ghicitoare.

Ce a descoperit un bărbat sub tapetul noii locuinței pe care a cumpărat-o

Karl Murphy și soția lui, originari din Marea Britanie, . Și-au dorit un imobil mai spațios. După lungi căutări, au găsit unul în Lancashire și le-a plăcut din prima.

Karl Murphy și partenera lui au început să-și renoveze casa după bunul plac după ce au cumpărat-o. La un moment dat, Karl s-a apucat să scoată vechiul tapet și a avut parte de o surpriză de proporții. Pe unul dintre pereți era notat un mesaj foarte vechi.

Textul era scris, mai exact, pe unul dintre pereții din camera fiicei lui Karl. ”Eram în camera fiicei mele și scoteam tapetul vechi atunci când am văzut ceva scris pe unul din ziduri. Am încercat să deslușim textul și am făcut chiar și o poză”, a declarat Karl Murphy potrivit

Mesajul era scris în urmă cu cinci decenii

După ce s-au uitat mai atent, Karl, soția și fiica lui au concluzionat că Cuvintele au fost scrise în 1975, de o adolescentă pe atunci, pe nume Eileen Walmsley. ”Eu sunt aici, tu ești acolo, separați doar de timp. Cum este în viitor? Sau sunt eu în trecut? Singurul răspuns la asta-tu ești viitorul meu, iar eu sunt trecutul tău. Îți doresc o zi bună”, era mesajul.

Pentru că le-a stârnit atât de mult curiozitatea, britanicii au dorit să ia legătura cu autoarea textului enigmatic. Au postat totul pe rețelele de socializare, iar autoarea a fost găsită de îndată. Eileen Walmsley are acum 60 de ani și s-a bucurat când a auzit de întâmplarea celor care i-au achiziționat locuința.

”Am fost foarte fericită că au descoperit mesajul. Aveam 14 sau 15 ani atunci când am scris mesajul. Părinții mei au vrut să renoveze camera, iar eu am decis atunci să las acest mesaj.

M-am gândit atunci la timp și la călătoria în timp și la modul în care suntem toți conectați, într-un fel sau altul. Și așa am decis să las ceva scris, în speranța că cineva va vedea, la un moment dat”, a declarat și Eileen Walmsley.

Din momentul când au dat de ”urma” lui Eileen Walmsley s-a creat o prietenie frumoasă. Noii proprietari au devenit buni amici cu vechea proprietară și se întâlnesc ocazional. Eileen Walmsley a fost oricând binevenită în vechea sa locuință.