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CFR Cluj a remizat, scor 0-0, în deplasarea de pe terenul nou-promovatei FC Voluntari, într-o partidă în care Marius Șumudică a pus accent pe atitudinea elevilor săi, pe seria de cinci meciuri consecutive fără înfrângere și pe gestul vestiarului care l-a convins să continue pe banca tehnică. Antrenorul a transmis că rămâne cel puțin până în iarnă, moment în care își dorește o discuție cu conducerea privind strategia și perspectiva până la vară.

Mesajul din vestiar și decizia de a rămâne pe banca lui CFR Cluj

Marius Șumudică a explicat că decizia de a merge mai departe a fost influențată decisiv de atmosfera din lot și de reacția jucătorilor după perioada tensionată din ultimele zile, în care antrenorul se gândise la , pe fondul unor probleme personale.

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„Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, și-au dorit foarte mult, și-au dat viața, nu este ușor pe vremea asta. Consider că este un rezultat echitabil într-un final. Cred că e cea mai cuminte echipă pe care am antrenat-o. De trei luni, n-a fost un conflict. Jucătorii sunt uniți, țin să-i felicit. Orice punct este important. Acumulăm, este o perioadă de tranziție. Suntem aproape de play-off, nu știm ce se va întâmpla, dar CFR poate să bată pe oricine. Eu n-am avut niciun conflict cu cineva. Au fost niște probleme personale. Într-un final… M-am gândit toată noaptea.

După meci, au venit în cabină și au început să-mi scandeze numele și au scris pe tablă ‘Șumudică, i love you’ și mi-au desenat o inimioară cu roșu, lucruri pe care n-ar trebui să le spun, dar asta s-a întâmplat… Nu poți să lași oamenii ăștia, mai ales că eu am pus fotbalul pe primul plan. Tot ce am, am datorită fotbalului. Asta m-a făcut să continui și în iarnă îmi doresc ca lucrurile să fie ok și să continui până la vară, dar în iarnă trebuie să existe o strategie, să existe o discuție, să vedem unde ne aflăm, ce se întâmplă până atunci, câte puncte avem, dacă vom fi depunctați, nu știu, vom vedea”, a declarat Marius Șumudică.

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Marius Șumudică, analiza meciului cu FC Voluntari și provocările din perioada următoare

atât din punct de vedere al vremii și al stării gazonului, cât și al absențelor și al omogenității unui lot remaniat masiv. „Sunt mulțumit. În condițiile astea, e foarte greu. Am văzut portarul să degajeze 15-20 de metri, să se întoarcă mingea… Asta nu sunt condiții de fotbal, sunt condiții de luptă. Fără 4-5 titulari, fără under… Sunt bucuros, pentru că am ajuns la cinci meciuri la rând fără înfrângere.

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Despre Voluntari se spune că este o echipă accesibilă, dar e greu, uitați-vă la etapa trecută, când a revenit de la 0-3 cu Botoșani. Trebuie să legăm două-trei victorii. Vom avea un meci extrem de greu cu Rapid, vă dați seama ce meci va fi, vor fi orgolii. Apoi, cu U Cluj, derby-ul orașului, apoi cu Corvinul, o echipă în formă, dar eu nu mă dau bătut. Mi-e și greu să cristalizez un prim 11. Este foarte greu, pentru că apar accidentări. Echipa asta are nevoie de o pregătire centralizată, jucătorii să se cunoască și echipa să crească. S-au schimbat 20 de jucători, e foarte greu, iar într-o zi faci 10 transferuri”, a mai spus antrenorul.