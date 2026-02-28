Desertul ce poate duce spre Primăria Cluj. Familia care schimbă scena culturală din fieful lui Emil Boc: Daiszler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie

ADVERTISEMENT

Ministerul Culturii a anunțat cu surle și trâmbițe lansarea „Dozei de cultură”, un proiect ambițios în Cluj, prin care centrele culturale vor putea fi finanțate direct de cetățean, într-o manieră cu totul inedită. În tot peisajul, în mijlocul inițiativei, descoperim un personaj extrem de interesant, a cărui familie a făcut milioane din contractele cu autoritățile locale și despre care, recent, s-a zvonit că ar fi încălzit pentru a-i lua locul lui Emil Boc la primărie.

Desertul ”îndulcește” cultura la Cluj

Anunțul ministerului condus de Andras Demeter a venit cu aroma unei idei greu de respins. „Doza de cultură” își propune să transforme un desert banal într-un gest de susținere pentru artiștii locali. 10% din prețul fiecărei porții vândute în restaurantele din Cluj va fi redirecționat către un fond destinat finanțării unui proiect cultural ales prin concurs. Inițiativa aparține Asociației Daisler și este realizată cu sprijinul Centrului Cultural Clujean și al Asociației Patronale HoReCa Cluj.

Așa cum spuneam, în centrul evenimentului de lansare a „Dozei de cultură”, la care a participat ministrul, se află un nume care, de câțiva ani încoace, a devenit greu de ignorat la nivel local: Andi Daiszler. Bărbatul care a creat o serie de proiecte culturale în Cluj, ”exportând” unul și la București, nu mai este privit doar ca fondatorul unui ONG vizibil, ci și ca o figură care începe să fie menționată, în șoaptă, în calculele politice locale.

„Astăzi, ministrul Culturii, Demeter András István, a participat la lansarea „Dozei de Cultură”. O inițiativă dulce a Asociației Daisler, realizată cu suportul Centrului Cultural Clujean și al Asociației Patronale Horeca Cluj. Un proiect care adaugă în meniul localurilor din Cluj nu doar un desert nou, ci și o promisiune pentru comunitate. Mai exact, un procent de 10% din prețul fiecărui desert vândut va fi direcționat către un fond dedicat finanțării inițiativelor culturale locale, gestionat de Asociația Daisler. La final de an, suma strânsă va fi acordată sub formă de grant unei organizații alese prin concurs de către un juriu format din membri ai Centrului Cultural Clujean”, se arată într-un comunicat al

Proiecte culturale pe bandă rulantă, marca Daiszler

Asociația Daisler a reușit să își construiască un profil public solid prin proiecte urbane cu impact vizual puternic. Festivalul „Lights On”, de pildă, a adus instalații luminoase în spațiul public și a generat imagini virale, creând o estetică urbană aparte. Mesajele luminoase dedicate diasporei au circulat intens pe rețelele de socializare și au consolidat reputația evenimentului drept unul dintre cele mai emoționante momente culturale. În paralel, inițiative precum Strada Potaissa sau Centrul Verde au intervenit direct în spațiul urban, transformând zone din Cluj în locuri cu o identitate vizuală distinctă. Tot de numele asociației se leagă și campania Blue Monday România.

Familia din spatele ONG-ului și milioanele din print. Daiszler, un nume cu greutate tot mai mare pe plan local

Succesul acestor proiecte a poziționat asociația ca un actor relevant în lumea culturală clujeană, dar în jurul acestui succes există și o rețea de legătură care merită înțeleasă în ansamblu. Familia Daiszler nu e prezentă doar în zona ONG, ci și în mediul de business. Daisler Print House funcționează prin firma Rilandi Soft SRL, o companie de print digital din Cluj Napoca care oferă servicii de imprimare pentru marketing și publicitate și care a avut contracte publice cu Primăria lui Boc, dar și cu o serie de alte instituții din județ.

Rilandi Soft SRL este administrată și deținută de Elena Dorina Daiszler, mama lui Andi, iar fratele lui, Dani, este CEO la Daisler Print House. Structura este legală și transparentă din punct de vedere formal, iar afacerile familiei au adus încasări substanțiale an de an. Firma Rilandi Soft SRL a înregistrat, în 2025, un profit de 1,3 milioane de lei și o cifră de afaceri de 8,7 milioane.

Faptul că familia este prezentă atât în zona culturală, cât și în zona comercială care colaborează cu administrația locală alimentează, inevitabil, întrebările despre influența civică și relațiile instituționale. În acest context, orice parteneriat public care implică asociația capătă o încărcătură suplimentară. Festivalul „Lights On” a ajuns și în Capitală, iar la București numele Daiszler s-a trezit în mijlocul unui scandal pe nepusă masă. În decembrie 2021, Primăria Sectorului 2 a aprobat organizarea evenimentului, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Bugetul total era de 322.000 de lei, dintre care 130.000 din contribuția Consiliului Local prin Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, restul fiind asigurat de Asociația Daisler din surse proprii sau atrase.

Asociația Daisler, în mijlocul unui scandal provocat de PSD în pandemie

La acea vreme, PSD Sector 2 a depus plângere penală, contestând lipsa unei licitații și asocierea directă cu ONG-ul. Viceprimarul Alexandra Chirilă a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție pentru a prezenta documentele de atribuire. Reprezentanții USR-PLUS din primărie au argumentat că proiectul aparținea asociației și că nu se putea organiza o competiție pentru un concept deja existent. Episodul nu s-a transformat într-un scandal penal major, așa cum sperau pesediștii, dar a pus în discuție procedurile administrative și modul în care sunt atribuite astfel de colaborări culturale.

Pentru Asociația Daisler, momentul a fost o probă de rezistență publică, iar pentru criticii politici a fost încă un prilej de a vorbi despre posibilele favoruri și relația dintre ONG-uri și administrațiile locale. Între timp, Andi Daiszler a continuat să acumuleze capital simbolic. Alegerea sa în Consiliul Administrației Fondului Cultural Național i-a consolidat un profil și mai interesant, numele său fiind legat și de un scenariu politic inedit.

Andi Daiszler, luat în calcul ca posibil înlocuitor al lui Emil Boc. Presa locală scrie că PNL ar prefera adoptarea modelului Nicușor Dan în Ardeal

au scris că PNL ia în calcul să îi propună lui Andi Daiszler și să își susțină pentru o posibilă candidatură la Primăria Cluj Napoca, la viitoare alegeri locale, chiar cu sprijinul actualului edil, . Mișcarea, spun clujenii, ar avea rolul de a limita ascensiunea lui Sabin Sărmaș și de a reîmprospăta imaginea liberalilor printr-o figură percepută drept independentă, care vine din zona ONG-urilor, pe modelul ascensiunii politice a lui Nicușor Dan. Pentru un partid aflat la putere de ani buni în oraș, o astfel de strategie ar însemna un rebranding important, mai ales că Daiszler nu provine din structurile clasice de partid, ci și-a construit imaginea prin proiectele urbane și civice bine primite de cetățeni.

Ipoteza unei candidaturi ridică alte semne de întrebare: dacă un ONG vizibil, o firmă de familie cu contracte publice și o posibilă susținere politică duc în jurul aceluiași nume, unde se termină, de fapt, zona civică și unde începe strategia politică? Rămâne de văzut dacă PNL va dori să profite de numele Daiszler, care capătă tot mai multă relevanță în zona artistică, validat vineri, 27 februarie, chiar de Ministerul Culturii.