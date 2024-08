Desertul răcoritor pentru vară care o să te dea pe spate. Nu este deloc greu de făcut

Melissa Ben-Ishay, cunoscută în mediul online sub denumirea de „regina brioșelor” și-a transformat mica bucătărie din apartament într-un imperiu. A fondat cofetăria de mini-brioșe „Baked by Melissa”, din New York, și a dezvăluit secretul cel mai bun desert pentru vară.

Desertul fabulos pentru vară. După ce urmezi rețeta. O să te întorci la ea de fiecare dată

Ben-Ishay nu este zgârcită atunci când vine vorba despre rețetele sale. Chiar dacă este fondatoarea unei cofetării de top din New York, își împărtășește trucurile cu urmăritorii săi din mediul online.

Pe contul său de TikTok a dezvăluit mai multe rețete pentru deserturi ideale pentru Mini torturile de înghețată sau brioșele cu înghețată, mai exact sunt foarte ușor de preparat.

Cel mai bun desert pentru vară are două secrete: tortul și înghețata. Restul sunt doar detalii. Dar vestea bună este că, deși este delicios, acest preparat nu te va face teama multor persoane.

Pe de altă parte, nici nu este nevoie să pregătești un tort mare, ci este de ajuns să faci porții mici. Chiar dacă pe piață există o mulțime de variante, nimic nu se compară cu un desert delicios făcut în casă.

Ce pași trebuie urmați

Pentru aceste brioșe cu înghețată, Ben-Ishay spune că trebuie tapetată o formă de brioșe cu hârtie specială, în care se pune câte un biscuit. Peste se adaugă o cupă din înghețata favorită, nu contează aroma.

Deasupra adaugă felii de chef, de aproximativ 1,5 cm grosime. Acestea se presează ușor, iar după aceea se mai pune o cupă de înghețată. Stratul se întinde ușor, astfel încât forma să se umple uniform.

Când totul a fost finalizat, tava cu desertul ideal pentru vară se lasă în congelator până când conținutul se întărește. La final, se mai poate adăuga ciocolată topită și câteva ornamente, pentru un aspect mai frumos.

Brioșele cu înghețată pot fi servite atunci când conținutul este înghețat. După preferințe, se mai poate pune fistic și nuci. Asta este tot, iar preparatul este răcoritor și te va face să te simți mai bine atunci când temperaturile de afară sunt ridicate.