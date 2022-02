Proiectul ministrului Predoiu de desființare a SIIJ, trecut prin Parlament în timp ce reprezentanții Comisiei de la Veneția se află la București

Proiectul de desființare al Secției Speciale (SIIJ) a fost dezbătut miercuri de Comisia Juridică a Senatului, continuându-și astfel drumul rapid spre adoptare prin Parlament. Asta în ciuda faptului că atât societatea civilă cât și asociațiile magistraților au cerut amânarea lui până la data de 18 martie, când urmează să sosească avizul Comisiei de la Veneția. Mai mult, actuala coaliție grăbește adoptarea acestui proiect în condițiile în care miercuri și joi sunt prezenți în România chiar reprezentanții Comisiei de la Veneția, veniți în țară pentru consultări pe marginea proiectului inițiat de ministrul Predoiu.

De altfel, reprezentanții USR au anunțat miercuri că au aflat „pe surse” despre întâlnirea parlamentarilor români cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al partidului, a declarat că liderul PSD Marcel Ciolacu nici măcar nu era la curent cu o astfel de întâlnire. De altfel, USR a anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Predoiu pentru „așa zisa desființare a SIIJ”.

Comisia de la Veneția, la București

Potrivit informațiilor FANATIK miercuri și joi pentru o serie de consultări pe marginea proiectului de desființare a Secției Speciale. Aceste întruniri vin în contextul în care reprezentanții USR au sesizat forul european pentru un aviz asupra proiectului inițiat de ministrul Predoiu, aviz așteptat pe data de 18 martie.

Ministrul Predoiu a refuzat în mod direct să aștepte acest aviz, preferând în schimb să parcurgă în mod rapid toate etapele legislative necesare trecerii acestei legi prin Parlament. Asta, în ciuda dezbaterilor publice unde proiectul a fost dur criticat, în ciuda faptului că în CSM magistrații care s-au opus de la început înființării acestei secții au adus critici serioase și în ciuda opoziției asociațiilor de magistrați.

În această săptămână proiectul de desființare a SIIJ a fost votat de Camera Deputaților iar miercuri a fost dezbătut de Comisia Juridică a Senatului. Mai mult, potrivit unor surse judiciare reprezentanții Comisiei de la Veneția vor să acorde o „atenție specială” amendamentelor ce au fost aduse proiectului – atât în CSM, cât și la Cameră, unde, ca o noutate, judecătorii CCR au fost introduși în sfera de competență a noii SIIJ.

De altfel, întrunirea cu reprezentanții Comisiei de la Veneția pare să fii lipsit total din atenția liderilor coaliției. Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că a aflat „pe surse” că joi va avea loc o întâlnire a parlamentarilor români cu reprezentanții forului european.

„Am aflat ieri pe surse prin Parlament că mâine urmează să fie o întâlnire a reprezentanților Parlamentului României cu reprezentanții Comisiei de la Veneţia fix pe această temă, SIIJ, pentru că USR a sesizat, prin intermediul Adunării Parlamentare, Comisia de la Veneţia pe acest nou proiect. Ar fi fost normal să fie reprezentanţi ai tuturor grupurilor parlamentare la această întâlnire, pentru că Parlamentul României nu înseamnă Iulia Scântei şi doamna Laura Vicol, înseamnă toate grupurile parlamentare”, a declarat Moşteanu.

Acesta a precizat, în plus, că liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus că nu știe nimic despre o astfel de întâlnire.

„Mi se pare îngrijorător că preşedintele Camerei Deputaţilor şi unul din liderii coaliţiei de guvernare nu ştie că se întâmplă astfel de şedinţe importante, pentru că SIIJ este important pentru MCV, este important pentru Schengen. Ar fi trebuit să fie pus la curent cu această întâlnire. Astăzi am făcut o solicitare din partea grupurilor USR de la Senat şi de la Camera Deputaţilor către preşedinţii celor două camere pentru a permite accesul unui reprezentant al USR în această discuţie de mâine dimineaţă cu Comisia de la Veneţia pe tema SIIJ”, a mai spus liderul USR.

De altfel, deputata PSD Laura Vicol, președintele Comisiei Juridice a declarat pentru FANATIK că întrunirea de mâine cu membri Comisiei de la Veneția nu vizează sesizarea USR pe actualul proiect de desființare a SIIJ. „Joi de dimineață va avea loc această întrevedere dar prin mijloace electronice. Este o sesizare a Comisiei cu privire la proiectul de desființare a SIIJ. În niciun caz nu vizează sesizarea USR pe actualul proiect de lege. Este o întrunire care a fost stabilită de mult, nu știu să fie în baza sesizării făcute de USR. Ministerul Justiției mi-a transmis că joi are loc această ședință online”, a declarat deputata PSD pentru FANATIK.

„Abuzurile DNA” în centrul discuțiilor de la Senatului

Ministrul Cătălin Predoiu, prezent în cadrul dezbaterilor de la Comisia Juridică a Senatului, a susținut încă o dată că acest proiect reprezintă singura soluție funcțională permisă de actuala majoritate pentru desființarea Secției Speciale. Acest a indicat că proiectul reprezintă rezultatul consensului asupra desființării SIIJ atât în rândul magistraților cât și al societății civile.

„Încă de la preluarea mandatului am întreprins foarte multe și intense consultări în cadrul sistemului judiciar, și nu numai, inclusiv cu Comisia Europeană. Am dorit să aflăm care este opinia reprezentanților asociațiilor magistraților, membrilor CSM, liderilor din sistem recunoscuți, cu comisarul pe Justiție, vice-președinta Parlamentului European, am discutat cu alți miniștrii din Europa cu privire la modalitățile prin care ne putem atinge obiectivul și care să fie luată în considerare la redactarea viitorului raport MCV.

Ceea ce am constatat în interiorul sistemului judiciar nu a fost o noutate, ci a fost o confirmare a ceea ce cunoșteam deja – și anume că există două opinii conturate cu privire la acest subiect. Noi am plecat în redactarea acestui proiect de la următoarea realitate: o parte din asociațiile magistraților mi-au cerut deschis să nu procedez la desființarea SIIJ, alte trei mi-au cerut imperios să procedez la desființarea SIIJ. Și în rândul politicienilor opiniile au fost de asemnea împărțite. Aceasta a fost realitatea, cum să procedăm ca să ne atingem obiectivul și să satisfacem și așteptările sistemului judiciar.

În plus, chiar în unul din avizele Comisiei de la Veneția din 2021 se spune că un demers legislativ eficient nu poate fi făcut decât cu susținerea reprezentanților sistemului judiciar. Demers eficient. Ideea de eficiență conduce la necesitatea de funcționalitate după ce desființăm SIIJ. De aceea am dus aceste consultări cu CSM. Este garantul independenței Justiției și de aceea mi-am propus să obținem avizul pozitiv al instituției”, a declarat ministrul Predoiu miercuri la Parlament.

Acesta a subliniat că a consultat deja cele trei avize din partea Comisiei de la Veneția pe această temă și că, potrivit acestora, modul de organizare a Ministerului Public reprezintă strict opțiunea legiuitorului. Acesta a susținut că actualul proiect este singurul permis de actuala majoritate politică.

„Am ținut cont și de recomandările Comisiei de la Veneția, trei existente deja pe masă. Eu sunt conștient că orice proiect de lege, elaborat într-un astfel de condiții, comportă discuții. Eu cred că MJ a reușit să obțină consensul, are un proiect de lege, l-a propus Parlamentului iar acesta îl poate dezbate în condițiile în care între propunerea ministerului și avizul CSM există uniformitate, coerență și armonizare.

Aș vrea să invoc inclusiv avizele Comisiei de la Veneția se spune expres că arhitectura și modul de funcționare a Ministerului Public reprezintă o opțiune a legiuitorului. Și acum vine răspunsul, aceasta este opțiunea noastră astăzi. Opțiunea legiuitorului este într-un anumit fel pentru că am plecat de la ideea de a găsi o soluție de compromis rezonabil. De ce nu s-a putut lua o altă opțiune în acest moment? Pentru că, după cum s-a constatat la încercările precedente, acele alte opțiuni nu întrunesc o majoritate, așa cum este într-o democrație, în sistemul judiciar, în CSM, în Parlament pentru a trece.

Nu trebuie privit ca un atac la DNA, ca o subminare a DNA, ci trebuie privit așa cum este el, o încercare rațională de a pune pe masă o soluție funcțională, viabilă. Și vorbesc ca un ministru și fost ministru care nu a lansat niciodată un atac la adresa DNA”, a mai spus ministrul Predoiu.

Judecătoarea Corina Corbu, șefa Înaltei Curți, care în dezbaterile din cadrul CSM a evitat să-și exprima un punct de vedere pe amendamentele acestui proiect, a declarat miercuri la Senat că susține acest proiect și că abuzurile comise de DNA în trecut au făcut imposibilă întoarcerea dosarelor de corupție cu magistrați la procurorii anticorupție.

„Indiferent de părerea fiecăruia cu privire la utilitatea SIIJ este indubitabil că acesta nu mai putea fi păstrat în reglementarea actuală. Este necesară astăzi o nouă reglementare, care însă trebuie să constituie o reformă, un pas înainte, și nici de cum o simplă restaurație.

Nu putem face astăzi abstracție de analiza făcută în trecut de Inspecția Judiciară în ceea ce privește cauzele cu magistrați instrumentate de o altă unitate de parchet specializată la acel moment, unde s-au ridicat numeroase semne de întrebare și nici de percepția publică legată de aceste chestiuni. În tot procesul de dezbatere al desființării SIIJ, și o spun cu regret, personal nu am simțit o asumare a aspectelor negative semnalate în trecut. Și nu s-a prezentat vreun plan de măsuri concrete pentru corectarea lor. Ori, într-o asemenea situație, așa cum rezultă și din consultarea judecătorilor Instanței Supreme cu privire la unul din primele proiecte, noi nu am putut susține niciodată întoarcerea pur și simplu la situația anterioară desființării SIIJ. Din această perspectivă, propunerea de azi pare să atingă un punct de conciliere”, a declarat Corina Corbu.

DNA, critici dure pentru proiectul ministrului Predoiu

La fel cum a mai criticat în trecut proiectul ministrului Predoiu, DNA a susținut și de data aceasta că nu există niciun argument juridic pentru ca dosarele de corupție cu magistrați să nu se întoarcă la parchetele specializate. Mădălina Scarlat, procurorul-șef adjunct al DNA a declarat miercuri la Senat că practic, în competențele DNA intră toate faptele de corupție mai puțin cele săvârșite de către magistrați, însă tocmai DIICOT și DNA sunt exact structurile create special pentru anchetarea faptelor de corupție și de crimă organizată.

„Foarte frumos spunea domnul ministru, cu ocazia întâlnirii din Camera Deputaților că, în România, orice procuror este prezumat până la proba contrarie că este bine pregătit și dincolo de orice dubiu. Sunt total de acord cu această afirmație, însă, subliniez, ea este valabilă inclusiv pentru procurorii DNA. Și ei cred că sunt dincolo de orice dubiu și bine pregătiți. De aceea preocuparea noastră este de ce această excludere a lor, și nu doar din punctul nostru de vedere, dar și cum percep organismele internaționale, și și societatea această excludere.

Motivele pe care le-am auzit sunt de trei categorii. Principalul ar fi această posibilitate de șantajare a judecătorilor de către procurorii DNA care ar avea interes în a primi soluții favorabile. A fost o chestiune lung discutată, însă această posibilitate este evident o ipoteză, și nu este exclusă indiferent de care ar fi structura care se ocupă de cercetarea magistraților.

Pentru că orice procuror, daca pornim de la această premisă, are interesul ca aceste cauze pe care le deferă justiției să fie finalizate cu soluții de condamnare. Și indiferent că vorbim de procurorii ce vor fi desemnați după actualul proiect, că sunt procurorii de la SIIJ, sau de la vreo direcție specializată, dacă se pune problema în această modalitate, atunci nu este exclusă nici prin actualul proiect de lege.

Cealaltă problemă este cea a așa ziselor abuzuri săvârșite de DNA. S-a vorbit chiar acum de rapoartele IJ cu privire la acest aspect, eu nu cunosc să existe decât un singur raport în ceea ce privește activitatea DNA, raport ce se află în prezent într-o cale extraordinară de atac cu privire la care însuși CSM a afirmat că nu produce consecințe juridice. E doar o ipoteză de lucru pentru că în prezent nu cunosc să existe nicio hotărâre de condamnare, nici penală nici disciplinară, pentru vreun abuz săvârșit de un procuror DNA. Să presupunem că ar apărea mâine, atunci răspunderea este una personală, și nu se poate pune anatema pe o întreagă instituție pentru fapte unei singure persoane. Ar fi un lucru periculos. E ca și cum dacă un judecător ar fi condamnat pentru fapte de corupție atunci întreaga instanță ar fi de condamnat pentru faptele respective.

Un ultim aspect ridicat pentru excluderea DNA, este acela că un procuror DNA nu s-ar putea ancheta pe el însuși – însă acest argument este valabil indiferent de structura care are competența în cercetarea magistraților. Mai mult, în trecut, DNA a avut procurori trimiși în judecată și care au primit și soluții de condamnare. Deci nu a fost o problemă”, a declarat miercuri procurorul DNA, Mădălina Scarlat.

Aceasta a criticat și faptul că la Camera Deputaților a fost introdus un nou amendament la acest proiect prin care acum nici judecătorii CCR nu mai intră în competența DNA. Procurorul a subliniat că aceștia nu sunt magistrați de carieră și că acest amendament reprezintă o noutate legislativă, ei nefiind în competența vechii SIIJ.

„Introducerea magistraților asistenți și a judecătorilor CCR în competența exclusivă a noilor procurori nu e un lucru justificat. Subliniez că judecătorii CCR nu sunt magistrați de carieră, au statut diferit, obligații diferite, modalitate de desemnare, numire, recrutare total diferite și nu găsesc că se poate pune semnul de egalitate. Aducerea judecătorilor CCR în competența acestor procurori anume desemnați nu este nici justificată juridic, nu înseamnă decât o ciuntire îm plus a competențelor DNA. În prezent judecătorii CCR intră in competența DNA, nu au avut niciodată o legătură cu SIIJ, cu desființarea SIIJ, și nu vedem care ar fi motivul pentru care acest lucru trebuie schimbat în acest moment printr-un amendament ce nu a fost motivat”, a mai spus Mădălina Scarlat.

Avocata Laura Vicol a intervenit și a ținut să sublinieze că abuzurile DNA sunt deja dovedite. „Despre abuzurile săvârșite de paraditorii Portocală și Onea, de la așa zisa unitate de elită Pliești nu vreau să mai aduc aminte, pentru că ce au făcut cei doi penali întrece orice limită a unui magistrat. Totuși nu pot să nu menționez două cazuri care au oripilat opinia publică, cel al doamnei judecător Ruxandra Popescu de la Sinaia și dl. Liviu Tudose. Dincolo de achitările fabricate din acest dosar, în cazul dl. Liviu Tudose statul român trebuie să plătească daune de aproape 200.000 de euro”, a spus deputata PSD.

Asociațiile magistraților cer stoparea proiectului

Mai multe asociații ale magistraților și organizații din societatea civilă au cerut din nou amânarea procesului legislativ până la sosirea avizului Comisiei de la Veneția. Ele au criticat faptul că la doar o zi de la trimiterea proiectului la Senat, Comisia Juridică a stabilit dezbateri publice cu depunerea amendamentelor în aceeași zi. Ele au cerut președintelui să nu promulge acest proiect de lege, despre care susțin că nu întrunește avizele instituțiilor europene.

„Acest mod de a acționa demonstrează faptul că se intenționează aprobarea proiectului de lege în regim de urgență, fără a se ține cont în vreun fel de opinia magistraților sau a cetățenilor.

Deși am atenționat public, constatăm că proiectul de lege , rapoartele MCV și opiniile GRECO, nu rezolvă deficiențele constatate în cazul SIIJ și nu rezolvă, în niciun fel, problemele generate de înființarea SIIJ. De aceea, solicităm puterii legislative să temporizeze adoptarea legii până la momentul emiterii noului aviz de către Comisia de la Veneția și președintelui României să nu promulge un act normativ care nu rezolvă, în niciun fel, deficiențele constatate și în cazul SIIJ”, se arată

Elena Calistru, președinta ONG-ului Funky Citizens, una din organizațiile ce au semnat acest apel către președintele Iohannis a declarat pentru FANATIK că modul în care actuala coaliție grăbește proiectul prin Parlament reprezintă o sfidare la adresa Comisiei de la Veneția. În opinia acesteia, tocmai această grabă legislativă arată că liderii coaliției știu bine că proiectul nu respectă setul de reguli cerut de Comisia Europeană, lucru ce nu poate fi justificat prin apelul la ideea compromisului politic.

„Inclusiv afirmația ministrului Predoiu că pentru acest proiect au avut compromis și că pentru această formă există majoritate politică într-un fel . Acesta a spus în repetate rânduri că este o soluție imperfectă, dar pentru atât are voință politică. Deci cu asta este de la sine înțeles că nu este ceea ce a cerut Comisia de la Veneția, nici ceea ce am văzut în MCV și în deciziile CJUE.

Ideea că pentru atât există voință politică și că acesta este singurul compromis funcțional, mi se pare a fi un nonsens. Nu există să nu ai voința politică să îți îndeplinești îndatoririle de stat membru al Uniunii Europene. E ca și cum am spune că nu avem voința de a respecta regulile de circulație. Regulile sunt reguli, afirmațiile de acest gen nu au o logică coerentă. Nu poți să justifici nerespectarea unui angajament pe lipsa de voință politică.

Evident, riscul e să avem din nou o soluție care nu va trece de cerințele Comisiei Europene, și lucrul acesta pare să se întâmple. Iar ei știu acest lucru pentru că altminteri ar fi așteptat să vină avizul Comisiei de la Veneția, dacă sunt atât de siguri de cât de bun e acest proiect. Altfel nu poate fi explicat acest comportament. Sfidează pur și simplu Comisia de la Veneția în condițiile în care acei oameni au deja întâlniri azi și mâine și ei îl trec deja prin Senat”, a declarat Elena Calistru pentru FANATIK.

Moțiune împotriva ministrului Predoiu

Miercuri, reprezentanții USR au anunțat că vor depune săptămâna viitoare o moțiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu.

„Tocmai s-a terminat o nouă şedinţă a Biroului Naţional al USR şi am luat decizia să depunem moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru că aşa-zisa desfiinţare a SIIJ promovată de dânsul în Parlament este o adevărată mascaradă şi pentru asta vom depune moţiune simplă săptămâna viitoare”, a declarat Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR.

Acesta a subliniat că în acest moment „Liviu Dragnea e foarte mândru de ministrul Predoiu”, pentru că i-a perfecționat proiectul cu privire la Secția Specială.

„Au vrut să tragă DNA pe linie moartă şi iată că mai au foarte puţin şi reuşesc acest lucru şi în momentul ăsta se dovedeşte şi se vede ce plan avea de fapt PNL şi Klaus Iohannis cu Justiţia. Au susţinut Justiţia doar de faţadă. Momentul ăsta este unul trist şi se văd adevăratele lor intenţii”, a mai spus liderul USR.