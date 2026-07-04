Sport

Incredibil! Deși au fost eliminați prematur de la CM 2026, fotbaliștii turci vor fi premiați regește de către președintele Federației

În ciuda faptului că au fost eliminați încă din faza grupelor la CM 2026, fotbaliștii turci vor avea parte de o răsplată neverosimilă! Vezi pe site-ul FANATIK în ce constă premiul.
Dragos Petrescu
04.07.2026 | 21:15
Incredibil Desi au fost eliminati prematur de la CM 2026 fotbalistii turci vor fi premiati regeste de catre presedintele Federatiei
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Fotbaliștii Turciei vor fi premiați regește, în ciuda eliminării rușinoase de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Deși a fost considerată de către mulți specialiști drept posibila revelație de la CM 2026, Turcia a dezamăgit profund, fiind eliminată de la turneul final încă din faza grupelor. Chiar și așa, se pare că fotbaliștii lui Vincenzo Montella își vor primi premiile promise înainte de startul competiției din SUA, Canada și Mexic. Anunțul a fost făcut chiar de Ibrahim Hacıosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia.

Arda Guler și colegii săi vor primi câte o vilă de lux din partea Federației, în ciuda contraperfomanței de la CM 2026!

Selecționata otomană avea pretenții mari înaintea turneului final din această vară, însă drumul ei s-a oprit extrem de repede, asta după ce a cedat primele două partide pe care le-a disputat în Grupa D, 0-2 cu Australia, respectiv 0-1 cu prima reprezentativă din Paraguay. În ultimul meci, elevii lui Vincenzo Montella au reușit să câștige, 3-2 cu SUA, dar acea victorie nu a mai contat în clasament, ci doar pentru orgoliu. Totuși, în ciuda contraperformanței rușinoase, jucătorii otomani vor premiați regește.

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Arda Guler și colegii săi vor primi din partea Federației de Fotbal din Turcia câte o vilă de lux, asta drept răsplată pentru că au readus selecționata „semilunii” pe marea scenă a fotbalului mondial după nu mai puțin de 24 de ani de așteptare, ultima prezență a Turciei la CM, cu excepția celei din acest an, fiind consemnată în 2002. „Cu siguranță, voi oferi vilele pe care le-am promis fotbaliștilor. Mă refer aici că fiecare jucător care a participat la calificările pentru Campionatul Mondial va primi o casă. Toate autorizațiile au fost obținute și construcția va începe. Am primit 14 milioane de dolari de la FIFA. Fiecare dintre jucători a primit bani, totul este în regulă”, a precizat Ibrahim Haciosmanoglu, șeful fotbalului turc.

Vincenzo Montella va fi selecționerul Turciei și după CM 2026!

După ce Turcia a fost eliminată de la Cupa Mondială, fanii s-au revoltat, cerând la unison demiterea lui Vincenzo Montella, selecționerul echipei naționale. Chiar și așa, tehnicianul italian va rămâne pe banca otomanilor, Federația oferindu-i în continuare sprijin deplin. Noul său obiectiv va fi, bineînțeles, calificarea la EURO 2028 și un parcurs mult mai bun decât la CM 2026.

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De asemenea, acesta va trebui să facă performanță și în noul sezon de UEFA Nations League, acolo unde turcii au fost repartizați în grupa A1, de unde mai fac parte trei naționale extrem de puternice, și anume Franța, Italia și Belgia. Trupa lui Montella are ca target evitarea retrogradării în eșalonul secund.

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