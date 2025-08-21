Designer italian, ucis de un șofer român. Accidentul s-a produs pe „Drumul morții” din Italia

Un celebru designer italian și-a pierdut viața pe „Drumul morții” din Italia. Accidentul s-a produs în Capalbio, Grosseto și potrivit presei italiene, șoferul de la volanul TIR-ului implicat în coliziune este de origine română.

ADVERTISEMENT

Designer italian, mort în urma unei coliziuni cu un TIR. La volan s-ar fi aflat un român

Un accident rutier grav s-a produs în Italia, pe drumul Aurelia, cunoscut drept „Drumul morții”. În urma incidentului, faimosul designer Potrivit , pe drumul Aurelia se produc numeroase accidente care se soldează cu victime, iar de asta, Alessandro Loschiavo a fost cel care și-a găsit sfârșitul aici.

Presa italiană susține că designerul a murit după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un TIR. La volanul TIR-ului se afla un bărbat de 58 de ani care ar fi român. Momentan, poliția din Italia nu s-a pronunțat cu privire la adevăratele cauze care au dus la provocarea accidentului și nici nu a stabilit care dintre șoferi a fost vinovat.

ADVERTISEMENT

După coliziune, automobilul condus de Alessandro Loschiavo s-a răsturnat și a ieșit de pe carosabil. În urma tragediei, designerul Italian a murit pe loc, iar șoferul român a fost transportat la spitalul din Grosseto. și unui atelier de procesare a brânzeturilor, unul dintre angajați ajungând și el la spital cu răni ușoare.

Cine a fost Alessandro Loschiavo

Originar din Roma, în vârstă de 59 de ani, Alessandro Loschiavo avea o diplomă obținută la Institutul Superior pentru Industrii Artistice în Design Industrial. Din 2000 locuia și lucra în Milano. Acolo, unul dintre proiectele sale face parte din colecția permanentă a Triennale Design Museum. Era cunoscut și apreciat în lumea artei ca fiind un extraordinar curator de expoziții, profesor și fotograf.

ADVERTISEMENT

Pe parcursul carierei sale, a primit timp de opt ani consecutiv prestigiosul Good Design Award, oferit de Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Lucrările sale au fost expuse și în numeroase muzee și galerii internaționale, inclusiv Chelsea Art Museum din New York, Science & Technology Museum din Shanghai și Today Art Museum din Beijing.

ADVERTISEMENT

Moartea sa a șocat întreaga lume a modei și nu numai. Persoanele care au avut ocazia să lucreze cu el sau care i-au admirat creațiile nu pot să creadă că Alessandro Loschiavo nu mai este în viață. La scurt timp de la aflarea tristei vești, numeroși colegi au transmis mesaje de condoleanțe în memoria designerului.