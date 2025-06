Designerii români din spatele ținutei purtate de logodnica lui Jeff Bezos: ”A fost o cerere de pe o zi pe alta”

Lauren Sánchez, logodnica miliardarului Jeff Bezos, a atras toate privirile cu o ținută spectaculoasă semnată de un brand românesc, la petrecerea sa de burlăciță din Paris. Deși a avut la dispoziție numeroase opțiuni, inclusiv creații ale unor designeri internaționali de top, Sánchez a ales o piesă retro-feminină, cu accente senzuale, creată în România.

Lauren Sánchez, logodnica lui Jeff Bezos, a strălucit purtând o creație 100% românească

Cei care au îmbrăcat-o pe viitoarea soție a fondatorului Amazon sunt designerii din spatele brandului românesc Murmur, un nume deja consacrat pe scena internațională a modei. De altfel, nu este pentru prima dată când vestimentațiile lor ajung în garderoba unor celebrități de prim rang de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Ținutele lor sunt de ani buni în atenția stiliștilor, iar vedete precum Beyoncé sau Madonna au purtat creațiile designerilor români. Așa a ajuns și Lauren Sánchez să descopere piesele made in Romania, după cum a explicat pentru FANATIK Alexandra Marinescu, Sales & Marketing Manager.

Sánchez a purtat outfitul brandului românesc la petrecerea sa de burlăciță organizată în Paris, înconjurată de vedete precum Kim Kardashian și Katy Perry.

ADVERTISEMENT

„Suntem vizibili în America de foarte mulți ani, de prin 2012. Încă de la început am avut rochii purtate de Beyonce, Madonna, ele aflând de noi de la showroomul din Los Angeles. În acest fel ne-au cunoscut un număr foarte mare de stiliști de vedete foarte mari, printre care stilista viitoarei soții a lui Jeff Bezos.

Echipa noastră am primit o cerere directă de la ea pentru petrecerea de burlăciță din Paris. Am trimis undeva la 15 ținute, din care s-a ales una. Ea cu siguranță a avut mai multe opțiuni de ținute, dar pentru apariția publică cu toate celebritățile lângă ea, de la Kim Kardashian la Katy Perry, a ales să ne poarte . Cumva a fost dintre ținutele cei mai spectaculoase pe care le-a ales.”, a declarat Alexandra Marinescu, Sales & Marketing Manager, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce a preferat Lauren Sánchez un outfit românesc în locul creațiilor marilor case de modă?

Ținutele selectate pentru eveniment au respectat o temă clară: alb imaculat, în ton cu atmosfera unei petreceri de burlăcițe exclusiviste. Stilul brandului s-a potrivit perfect cu cerințele viitoarei doamne Bezos, care a dorit o estetică sofisticată, dar extrem de feminină.

ADVERTISEMENT

„A fost cererea pe ținute albe. Și-a dorit să meargă pe estetica brandului, cu accente foarte puternice pe piese feminine. Semnătura noastră merge pe materiale satinate, pe zona de cupe cu detalii mici de retro. Adică au căutat o estetică feminină, clepsidră, care să-i avantajeze corpul.

Ținuta aleasă este una dintre piesele noi în line-up, adică nu am creat ceva special pentru ea. Sunt niște produse pe care noi le avem și în magazin și pe site. Cererea a venit astăzi, să zicem, pentru 15 ținute, care să fie livrate mâine în New York. Deci am avut cererea de pe o zi pe alta.”, a mai spus reprezentanta brandului românesc.

Ce a avut special ținuta de doar 3.000 de lei care a făcut furori la Paris?

Piesa aleasă de a fost un mix rafinat de eleganță clasică și senzualitate retro, perfect aliniat cu estetica brandului românesc. Alexandra Marinescu a descris pentru FANATIK look-ul ales de viitoarea soție a lui Jeff Bezos.

„S-a ales o fustă creion de lungime clasică, sub genunchi. O notă elegantă pe lungimea fustei, care acoperă, teoretic, o mare parte din picior. O piesă din satin cu detalii de șiretare pe lateral, un corsetaj, care te duce cu gândul la anii 50, mai retro.

A combinat cu o zonă din aceelași material, tot din satin, cu un decolteu destul de generos, cu cusături tot în zona retro. Fusta este 2200 de lei și topul este 895 de lei.”, a încheiat Alexandra Marinescu, manager de brand, pentru FANATIK.

Reamintim că nunta , este celebrată în decorul romantic al Veneției, pe parcursul a trei zile și trei nopți, în prezența unor invitați de prestigiu precum Kim Kardashian, Katy Perry, Orlando Bloom și Oprah Winfrey.