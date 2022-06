Designerul Andreea Dogaru îți spune ce se poartă vara aceasta! La cât timp își schimbă culoarea părului: „Nu sunt tocmai un exemplu bun”

Andreea Dogaru îți spune ce se poartă în această vară. Designerul este de principul că trebuie să porți ceea ce îți vine bine. Tânăra își schimbă culoarea părului o dată la doi sau trei ani, în funcție de starea de spirit și spune că nu e un exemplu bun, din acest punct de vedere. Momentan spune că este îndrăgostită de blond.

Andreea Dogaru: ”Nu trebuie să ai haine de firmă ca să fii cochetă”

Andreea Dogaru, în vârstă de 36 de ani, a intrat în în anul 2010. După lansarea primei colecţii, în 2011, designerul a primit distincţiile „Designerul anului în România” şi „Designerul cu cea mai rapidă ascensiune”. Ulterior, în 2013, Andreea Dogaru a primit şi premiul pentru „Cel mai bine cotat designer român”, iar în 2014 a fost desemnată din nou „Designerul anului”, în cadrul Bucharest Fashion Week. Andreea a ajuns deja la peste 40 de colecții, pe care le prezintă pe podiumurile naționale și internaționale de modă. În decembrie 2015, Andreea Dogaru a fost declarată cel mai bun designer de couture la Romanian Fashion Awards. Și premiile nu s-au oprit aici.

Creaţiile Andreei Dogaru, designer român din noul val, au fost lăudate la festivalul internaţional de modă Strasbourg Fashion Days 2015. Românca a fost comparată cu renumitul designer Alexander McQueen, graţie colecţiei Lilith, prezentată în cadrul evenimentului. În cadrul unui interviu pentru FANATIK, ea a vorbit despre modă, despre carieră, pandemie, dar și despre băiețelul ei.

Ce se poartă vara aceasta?

– Vara acesta se poartă penele, franjuri, paiete, culori puternice sau pasteluri. Sunt atât de multe stiluri, încât este aproape imposibil să nu te regăsești într-unul dintre ele. Dar cel mai important de reținut: s , ce îți îmbracă personalitatea.

La ce evenimente participi?

– Pe 6 iulie voi participa la Bucharest Fashion Week, unde voi prezenta cea mai nouă colecție de rochii de ocazie.

Ce nu trebuie să lipsească din poșeta unei femei?

– Cred că cel mai important obiect din poșeta unei femei este telefonul. Cel puțin pentru mine așa este.

”Îmi schimb culoarea părului o dată la 2-3 ani”

Te ai făcut blondă de doi ani de zile. Ai fost toate culorile. Care crezi că te prinde cel mai bine?

– Așa este… Îmi place mult să experimentez și cumva mă și plictisesc destul de repede. Îmi schimb culoarea părului o dată la 2-3 ani… Nu sunt tocmai un exemplu bun, motiv pentru care părul meu a avut destul de mult de suferit, însă de data aceasta cred că voi păstra blondul. Și, ca să îți răspund la întrebare, cred că fiecare culoare pe care am purtat-o, mi s-a potrivit la momentul respectiv. Însă acum sunt îndrăgostită de blond și cred că îmi vine cel mai bine.

Ce sfaturi le dai femeilor care vor să fie cochete?

– Să se îngrijească. O femeie îngrijită va atrage mereu toate privirile. O manichiură curată, un par curat și aranjat, un minim ne machiaj vor face mereu diferența. Nu trebuie să ai haine de firmă ca să fii cochetă. Trebuie doar să îți acorzi atenție. Să îmbraci mereu numai ce îți flatează silueta și fizionomia, nu neapărat ce se poartă… Să spunem că anul acesta se poartă pantalonii evazați, indiferent cât mi-ar plăcea, eu nu îi voi purta niciodată, pentru că mie nu îmi stă bine cu ei. Deci, este foarte important să purtăm ceea ce ni se potrivește, și să avem grijă de noi.

”Am reușit să ținem sub control situația”

Ce schimbări a adus pandemia pentru tine?

– WOW. Pandemia a adus multe schimbări pentru mine, ca de altfel, pentru toată lumea. Pe plan profesional, dar și personal.

Dacă vorbim de plan profesional, totul a devenit extrem de instabil și incert, de la o zi la altă. A fost o perioadă în care nu știam ce se va întâmpla. O perioadă destul de frustrantă pentru mine, pentru că eu sunt obișnuita să dețin mereu controlul, să am totul programat, în cel mai mic detaliu. Mulțumim lui Dumnezeu. Am reușit să ținem sub control situația și nu am înregistrat pierderi.

Cât de mult te-a afectat? Ce lecție am avut de învățat?

– Sincer, cred că această pandemie a fost benefică pentru mine… Pentru că am învățat să apreciez tot ceea ce îmi este dat și să nu le mai iau ca și cum mi s-ar cuveni. De exemplu: înainte de pandemie, dacă plecam în concediu, mă lamentam la cele mai mici lucruri, care mi se păreau mie că nu sunt cum ar trebui să fie. În schimb, când a venit pandemia și nu am mai putut face chiar tot ce vreau, și când vreau eu, am înțeles cât de mult aveam înainte.

”Moda pentru mine nu este doar un job”

Te-ai gândit să te reprofilezi?

– Niciodată. Moda pentru mine nu este doar un job. Este ceea ce îmi place să fac, este pasiune. Eu nu simt niciodată oboseala. Bunul Dumnezeu mi-a dat oportunitatea de a face ceea ce îmi place, și nu m-aș reprofila niciodată.

Băiețelul tău a crescut. Ai scos pentru el o linie vestimentară? Te ai gândit să faci haine și pentru cei mici?

– Într-adevăr, Fredy are 4 ani și jumătate acum. Este băiețel mare Nu am scos o colecție pentru el, încă. Însă, mă gândesc serios la asta.

I-am făcut câteva modele de trening și spre surprinderea mea, foarte multe doamne au fost interesate. Însă, dacă fac ceva de copii, îmi doresc să fac ceva împreună cu el. Vreau să își pună el amprenta acolo, vreau să îi arăt exact cum se face.