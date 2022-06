Designerul Mirela Novak dezvăluie care a fost meniul de la balul Prințului Albert de la Monaco! N-a lipsit homarul albastru, o specie rară de 500 de dolari

Designerul român Mirela Novak pe data de 25 iunie. Evenimentul care a avut loc la Hotelul Hermitage din Monte-Carlo a strâns numai lume bună. Mirela Novak dezvăluie pentru FANATIK, care a fost meniul de la celebrul bal. Acesta a inclus preparate fine și scumpe realizate de celebrul bucătar Philippe Joannes.

Mirela Novak dezvăluie ce meniu sofisticat a fost la bal, de la homar albastru la tot felul de dulciuri

Mirela Novak a devăluit pentru FANATIK, ce meniu sofisticat a fost la Balul dat de Prințul Albert de la Monaco. Celebrul bucătar șef, Philippe Joannes a realizat preparate scumpe și fine.

În meniu s-a aflat la loc de cinste și homarul albastru, o specie rară și scumpă, ce este achiziționat cu cel puțin 500 de dolari bucata, iar pe masa unui restaurant de lux, prețul lui se triplează.

Homarul albastru a fost preparat de Philippe Joannes în tarhon, cu emulsie de ierburi proaspete și sos de lămâi. Orezul a fost preparat de bucătar cu vârfuri de sparanghel și parmezan, iar file-ul de vită a fost făcut cu umplutură de ciuperci și dovlecei.

În meniu s-a mai aflat o specialitate dulce, ce poartă numele Prințului Albert, MILLE-FEUILLE Prince Albert, cu frunze caramelizate și fructe roșii. S-au mai servit tot felul de dulciuri și ciocolată.

”Este unul din cele mai așteptate evenimente ale anului!”

Mirela Novak a fost extrem de fericită că s-a aflat pe lista invitaților de la acest bal, care este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Cu această ocazie, designerul român spune că și-a amintit de emoțiile din copilărie, când se îmbrăca cu rochiile de sărbătoare și purta bijuteriile mamei sale.

”The Grand Ball of Princes and Princesses sub patronajul Prințului Albert de Monaco este unul din cele mai așteptate evenimente ale anului!

Anul acesta am avut privilegiul să particip și eu la acest eveniment fermecător. Este atât de excitant să te pregătești pentru un bal.

Atunci când sunt perfect aranjată, mă gândesc la copilărie, când mă îmbrăcam cu rochiile mele de sărbătoare. Doream să ies în evidență, accesorizandu-mă cu toate bijuteriile mamei.

Eram foarte sclipitoare și doream să eman strălucire… am retrăit cu drag această emoție la acest bal”, a declarat pentru FANATIK, designerul Mirela Novak.

Ce condiție le-a pus Prințul Albert, invitaților de la bal

Designerul român Mirela Novak a mai dezvăluit că ca doamnele să poarte la bal rochii de gală cu tiara, iar domnii să aibă costum alb sau uniformă militară de ceremonie.

”Toate persoanele invitate la bal trebuie să respecte dress code-ul impus. Doamnele trebuie să vină îmbrăcate în celebrele rochii de bal cu tiara sau diademă.

Iar domnii și ei au de respectat ținuta. Prințul Albert de Monaco a cerut ca aceștia să vină îmbrăcați în costume albe sau în costume militare de ceremonie”, a declarat pentru FANATIK, designerul Mirela Novak.

Și-a prezentat colecția la Cannes

„Marele Bal al Prinţilor şi Prinţeselor” de la Monte Carlo a avut și un scop caritabil: o parte din fondurile strânse în timpul galei vor fi donate Fundației Princess Grace de Monaco.

Mirela Novak a purtat o rochie colorată, creată chiar de ea. Românca nu este la primul contact cu lumea bună. Mirela Novak a mai mers la Festivalul de la Cannes. La ediția de anul acesta a atras atenția cu o rochie sexy, elegantă, de culoare verde.

Designerul din România și-a prezentat la Cannes, colecția Houte Couture, într-un cadru uluitor și plin de farmec, la Hotelul Hermitage din Monte-Carlo.

Mirela Novak a pășit pentru prima dată pe covorul roșu de la Cannes în anul 2016. Atunci și-a prezentat și colecția de rochii de seară și a îmbrăcat-o și pe artista Natalia Kapchuk. La Cannes a mai fost și în 2018.