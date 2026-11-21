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Momente teribile în partida dintre Nice și Paris Saint-Germain, încheiată cu scorul de 3-2 în favoarea trupei lui Luis Enrique! Desire Doue s-a accidentat în prima repriză, după o fază în care a încercat să protejeze mingea, iar imaginile au fost cutremurătoare. Starul francez a urlat de durere, a fost scos pe targă și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Desire Doue, accidentare „horror” în Nice – PSG 2-3! A urlat de durere și a ieșit pe targă

Incidentul s-a produs în minutul 38 al întâlnirii de la Nisa. În timp ce încerca să protejeze balonul, Doue a călcat greșit, iar genunchiul drept i-a cedat. Fotbalistul s-a prăbușit imediat pe gazon și a strigat de durere. Medicii au intervenit pentru a-i acorda îngrijiri, însă francezul nu a mai putut continua.

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Ulterior, acesta a fost scos de pe teren pe targă, cu mâinile pe față și în lacrimi. În locul său a intrat Ferran Torres. Înainte de accidentare, Doue reușise să înscrie golul prin care PSG a trecut în avantaj, 2-1.

🚨 BREAKING: DÉSIRÉ DOUÉ SUFFERS ANOTHER INJURY 💔 The PSG winger was forced off in the 44th minute against OGC Nice after picking up an injury. Ferran Torres came on to replace him. Wishing Doué a speedy recovery. 🙏❤️ https://t.co/Bfqcp6NQan — GLOBAL FOOTBALL PULSE (@GF_PULSE)

PSG așteaptă verdictul medicilor! Primele informații despre accidentarea lui Doue

Primele relatări din presa franceză vorbesc despre o posibilă accidentare serioasă la genunchiul drept. Deocamdată însă, nu există un diagnostic medical care să confirme natura exactă a problemei sau perioada de absență a fotbalistului.

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Examinările medicale urmează să stabilească dacă este vorba despre o leziune gravă. Orice scenariu privind o ruptură de ligamente sau o absență de lungă durată rămâne, în acest moment, la nivel de speculație.

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Désiré Doué was stretchered off in tears after suffering an injury in the first half of PSG’s match vs Nice 💔 https://t.co/QOBfnmsCSw — 90MinChaos™ ⚽ (@90MinChaos_)

Accidentarea lui Desire Doue, o nouă lovitură dură pentru Luis Enrique!

Accidentarea lui Doue vine într-un moment complicat pentru PSG, care s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe probleme medicale în lot. Khvicha Kvaratskhelia a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, în partida cu din Liga Campionilor, și riscă să rateze restul sezonului. Georgianul a fost deja operat, iar absența sa reprezintă o pierdere importantă pentru Luis Enrique.

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Nici Ousmane Dembele, Marquinhos și Nuno Mendes nu au fost ocoliți de accidentări în această perioadă. Cei trei au lipsit aproximativ o lună din cauza unor probleme musculare, dar reveniseră în lot pentru deplasarea de la Nisa. În plus, Maghnes Akliouche a avut și el probleme medicale în această toamnă.

Astfel, accidentarea lui Doue reprezintă o nouă îngrijorare pentru campioana Europei, mai ales înaintea duelului cu din Liga Campionilor, programat pe 25 noiembrie. PSG așteaptă acum rezultatele investigațiilor medicale, iar Luis Enrique speră ca francezul să nu fie indisponibil pentru o perioadă îndelungată.