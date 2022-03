Despărțire cu năbădăi. Prima reacție a lui Marco Dulca după ce Mihaela Buzărnescu l-a acuzat de violență domestică. Exclusiv

Marco Dulca și jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu s-au despărțit după o jumătate de an de relație. Însă, pe rețelele sociale la adresa fostului partener, pe care îl acuză de violență domestică.

Prima reacție a lui Marco Dulca după ce Mihaela Buzărnescu l-a acuzat de violență domestică

Marco Dulca a declarat faptul că nu dorește să comenteze postarea Mihaelei Buzărnescu, care îl vizează. Totodată, fotbalistul Chindiei s-a arătat dezamăgit de faptul că fosta sa parteneră a ales să-și „spele rufele în public”.

ADVERTISEMENT

„Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație… lumea mă cunoaște.

Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales (n.r. să-și spele rufele în public). Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă”, a declarat Marco Dulca, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Marco Dulca (22 de ani) evoluează pe postul de mijlocaș defensiv la Chindia Târgoviște și este fiul lui Cristi Dulca, selecționerului echipei naționale feminine de fotbal a României. Acesta a fost transferat de Chindia Târgoviște, în vara lui 2021, liber de contract, de la Farul Constanța.

se află pe locul 121 în clasamentul WTA și se pregătește să revină în circuitul mondial, după ce în ultima perioadă a fost chinuită de mai multe accidentări.

ADVERTISEMENT

Postarea Mihaelei Buzărnescu la adresa lui Marco Dulca

Mihaela Buzărnescu a reacționat destul de dur după despărțirea de fotbalistul Marco Dulca și l-a acuzat pe acesta că a insultat-o și a umilit-o cât timp au fost împreună.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

ADVERTISEMENT

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

ADVERTISEMENT

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, se arată în postarea Mihaelei Buzărnescu, de pe contul personal de Instagram.