Despărțire cu scandal. Doi foști concurenți de la Casa Iubirii au rupt relația, deși se gândeau să se căsătorească: “Nu arunca cu noroi în mine”

Doi foști concurenți de la Casa Iubirii au ajuns să se despartă cu scandal, după ce au părăsit emisiunea. Tinerii își aruncă vorbe grele și acuzații ce nu-și au locul între doi oameni care s-au iubit cândva.

Roberta și Sebastian, despărțire cu scandal

Roberta și Sebastian de la , căci despre ei este vorba, au ajuns la cuțite. După ce și-au exprimat sentimente unul față de celălalt și au format un cuplu pentru o perioadă, acum lucrurile au degenerat.

Cei doi foști concurenți ai emisiunii de la Kanal D, au ajuns la separare, iar acum Sebastian suferă foarte mult în urma celor întâmplate, mai ales că își dorea să o ceară de soție. Totul a început imediat după ce Roberta a pregătit o surpriză de ziua bărbatului.

A închiriat o cameră de hotel la munte, însă lucrurile nu au stat deloc așa cum și-ar fi imaginat el. Sebi o acuză pe fosta lui iubită că l-ar fi filmat pe ascuns, apoi ajungând să îl amenințe că va publica imaginile pe internet. Dacă până atunci aceștia reușiseră să treacă peste certurile și despărțirile care au avut loc de-a lungul relației lor, de data asta nu au reușit să o mai dea la pace.

“Nu arunca cu noroi în mine”

Vizibil afectat, Sebastian a făcut un live pe TikTok în care povestea cum au stat lucrurile în relația lor. Bărbatul o acuză pe că ea este motivul pentru care nu și-a mai văzut fiica de foarte mult timp. Acesta are o fetiță din fosta relație, însă din cauza geloziilor Robertei, Sebastian a ales să renunțe la a-și mai vedea propriul copil.

Printre lacrimi, tânărul a mărturisit că era cât pe ce să o ceară în căsătorie, însă acest lucru nu a mai ajuns să se întâmple. El povestea că este foarte afectat de separare, însă Roberta nu pare să aibă niciun resentiment.

„Am pus punct, îi asum. A ieșit să fac publică situația asta. Femeia și-a șters pozele și mi-a dat block de aseară, asta am făcut și eu acum. Deci, pentru mine, asta a fost maxim. Am vrut să fac un gest, cel mai important din viața mea. Am vrut să o cer de femeie.

Am zis că vreau să mă bat pe 11 decembrie și mi-a zis că ei nu-i trebuie bărbați d-ăștia la casă. Nu am avut o susținere absolut deloc, nu m-a încurajat niciodată. E o femeie cu foarte mult potențial, dar este foarte complicată. Se sabotează singură, își pune piedici. Eu îmi asum suferința asta și tot ce am făcut și ce zic acum.

Eu o să sufăr, a fost o dragoste la prima vedere, dar nu veni și-mi spune că nu sunt tată, că nu-mi văd fata. Cu asta mă ataci acum? Dar tu, femeia care am stat cu tine în casă, dacă vii și îmi spui că nu sunt tată, m-ai omorât”, a spus Sebastian pe TikTok.

Roberta, vinovată că Sebastian nu și-a mai văzut fiica

Din păcate, Sebastian nu a mai luat contact cu fiica lui de foarte mult timp. Tânărul susține că geloziile Robertei l-a făcut să renunțe la relația dintre el și cea mică. În final, au ajuns la separate, bărbatul nemaiputând suporta situația din relația lui.

„Tu știi adevărul, că dacă o căutam pe fosta să îmi văd fata, te deranja. Spuneai cu gura ta că ești foarte geloasă. Nu mi-am văzut fata de nici nu mai știu când și am ajuns să fiu judecat că nu sunt tată. De ce? Că am vrut liniște? Când făceam lucrul ăsta ca să fie liniște și pace, mai eram tată?

Am venit la București după ea, am plâns atât de mult după femeia asta. Am un vocal cum femeia se hrănea din plânsul meu. Nu mi-e rușine să plâng, e ceva ce mă doare. Am vrut să fie liniște și pace cu ea, dar nu mă puteam împărți. Nu puteam să îmi caut fata pentru că ea era foarte geloasă. Mi-a distrus capul, viața și tot”, a continuat tânărul.