Despărțire de ultimă oră în SuperLiga! A plecat după 13 ani de la echipă

La doar un an și jumătate după ce a revenit la Farul, Carlo Casap (25 de ani) părăsește din nou gruparea de la malul mării. Anunțul a fost făcut chiar de fotbalist, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale. Mijlocașul nu a evoluat deloc în acest sezon .

ADVERTISEMENT

Carlo Casap pleacă de la Farul

Carlo Casap a sosit în 2012 la Academia Gheorghe Hagi, iar trei ani mai târziu și-a făcut debutul la prima echipă a Viitorului, alături de care a devenit campion în 2017. Acesta a rămas la Viitorul/Farul până în 2023, fiind împrumutat în divizia secundă, la Concordia Chiajna, în a doua parte a sezonului 2021-2022.

Revenit sub comanda lui Gheorghe Hagi, Casap a jucat un rol important în titlul cucerit de constănțeni în stagiunea 2022-2023, jucând în 29 de partide, iar mai apoi a devenit jucător liber. Mijlocașul a semnat în septembrie 2023 cu FC Botoșani, dar . Acum, fostul internațional de tineret a dezvăluit că a plecat din nou de la gruparea constănțeană.

ADVERTISEMENT

Carlo Casap, mesaj emoționant la despărțirea de Farul

„Rămas bun, Farul Constanța! Drumul meu alături de voi se încheie aici, după 13 ani care au însemnat muncă, sacrificiu și multe amintiri. Nu totul a fost ușor, dar am învățat să merg mai departe cu fruntea sus și să mă bucur de ceea ce am trăit. M-am întors ‘acasă’ cu inima deschisă și cu dorința de a continua ceea ce am început.

Astăzi, realitatea mă obligă să închid acest capitol, chiar dacă nu așa mi-am dorit să se încheie. Rămân recunoscător pentru oamenii și experiențele care m-au format și voi purta mereu Constanța în suflet. Mulțumesc celor care au fost alături de mine, indiferent de momente. Hai Farul!”, a transmis mijlocașul pe .

ADVERTISEMENT

Deși a petrecut un deceniu la nivelul primei divizii, Carlo Casap a strâns doar 108 meciuri în această perioadă, cariera sa fiind afectată de două accidentări foarte grave la genunchi, care l-au ținut în afara terenului timp de multe luni. Pe lângă cele două titluri, mijlocașul a câștigat și o Cupă a României în 2019, tot în tricoul celor de la Viitorul.

ADVERTISEMENT