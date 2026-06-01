Despărțire emoționantă la Universitatea Craiova! Mirel Rădoi a reacționat imediat: „Să aibă Dumnezeu grijă de tine”

Vasile Mogoș s-a despărțit de Universitatea Craiova după un sezon de vis. Oltenii au câștigat titlul și Cupa României, iar fundașul a decis că este momentul să se întoarcă în Italia, acolo unde este stabilită familia sa. Fotbalistul și-a luat rămas-bun de la colegi și suporteri printr-un mesaj special postat pe rețelele de socializare.

Vasile Mogoș a plecat de la U. Craiova. Și-a luat rămas-bun cu un mesaj emoționant

Deși nu a fost unul dintre jucătorii cu foarte multe meciuri disputate în acest sezon, Vasile Mogoș a fost o piesă importantă în vestiarul Universității Craiova. Toți colegii l-au caracterizat drept omul care a adus starea de bine de care echipa avea nevoie.

Aventura lui Vasile Mogoș la Universitatea Craiova se încheie aici. Fundașul a cucerit titlul și Cupa României, însă va reveni în Italia. Jucătorul a precizat că își dorește să fie alături de familie, iar în cazul în care nu își va găsi o echipă este dispus chiar să se retragă din fotbal.

Mesajul emoționant al lui Vasile Mogoș după plecarea de la Universitatea Craiova

Fotbalistul a ținut să le mulțumească colegilor pentru sezonul de vis petrecut la Universitatea Craiova, dar și fanilor pentru sprijinul necondiționat primit.

„Uneori, cele mai frumoase capitole se încheie cu un amestec de nostalgie și recunoștință. Acest ultim an și jumătate petrecut la Universitatea Craiova a fost mai mult decât o etapă profesională, a fost o călătorie trăită cu inima. Să ridicăm Cupa și trofeul de campioni împreună… Acele clipe de magie sunt întipărite pentru totdeauna în sufletul meu. Sunt amintiri pe care le voi purta cu mine oriunde mă va duce viitorul. Dar, dincolo de trofee, rămân cu voi, fanii. Căldura voastră, pasiunea și atmosfera incredibilă pe care ați creat-o la fiecare meci au fost motorul nostru. Vă mulțumesc că m-ați primit ca pe unul de-al vostru și că ați fost alături de noi la fiecare pas.

Mulțumesc conducerii, domnului Mihai Rotaru, lui Mario Felgueiras și lui Mister Mirel Rădoi, fără de care acest transfer nu ar fi fost posibil. Mulțumesc colegilor, în special lui Nicușor Bancu, care în fiecare zi îmi spunea bancuri noi și mă făcea mereu fericit, și lui Ștefan Baiaram, care m-a suportat, săracu’, un an și jumătate în cameră. Mulțumesc lui Mister Filipe Coelho și staff-ului, precum și fiecărui om care a făcut parte din această experiență de neuitat. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor băieților de la Barbacoa, care în fiecare zi au avut grijă de mine. Plec cu inima plină. Craiova va rămâne mereu parte din mine. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mogoș.

Mirel Rădoi a reacționat la postarea emoționantă a fostului elev de la U. Craiova

Printre cei care au ținut să răspundă s-a numărat i, care a lăsat comentariul: „Vasile, să aibă Dumnezeu grijă de tine și de familia ta oriunde te va duce viața. In bocca al lupo (n.red. «Mult succes» în limba italiană)”.

De asemenea, și colegii de la Universitatea Craiova au reacționat. Ștefan Baiaram a scris: „Mă bucur că te-am cunoscut”, în timp ce Alex Cicâldău și Assad au transmis la rândul lor mesaje de apreciere pentru fundașul care părăsește formația din Bănie.