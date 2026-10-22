Sport

Despărțire în liga a II-a! Cuplul de rapidiști a fost dat afară după zece etape

Catalin Oprea
22.10.2026 | 06:18
Despartire in liga a IIa Cuplul de rapidisti a fost dat afara dupa zece etape
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Nicolae Grigore și Ionuț Mazilu au fost dați afară de Gloria Bistrița FOTO facebook
Gloria Bistrița s-a despărțit de Nicolae Grigore, care era ajutat pe banca tehnică de fostul său coleg de la Rapid, Ionuț Mazilu
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Nicolae Grigore nu mai este antrenorul Gloriei Bistrița. El era ajutat pe banca tehnică de Ionuț Mazilu, ambii fiind foști rapidiști. Decizia încetării contractului a venit după ce echipa a înregistrat cinci eșecuri în zece partide.

Nicolae Grigore și Ionuț Mazilu, out de la Gloria Bistrița

Colaborarea dintre CS Gloria Bistrița și stafful tehnic al echipei de fotbal format din Nicolae Grigore – antrenor principal, Ionuț Mazilu – antrenor secund, Andrei Tămași – preparator fizic și Ciprian Petre – delegat, s-a încheiat!

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Dincolo de munca de pe teren, fiecare colaborare înseamnă oameni, experiențe și momente care rămân. Apreciem contribuția fiecăruia dintre ei și le suntem recunoscători pentru timpul și energia investite în culorile echipei noastre.

Le dorim multă sănătate, împliniri pe plan personal și cât mai multe reușite în toate provocările profesionale care vor urma”, a anunțat Gloria Bistrița, pe rețelele de socializare.

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Gloria Bistrița, locul 12 în liga secundă

Grigore preluase Gloria Bistrița în august 2025 și a refuzat, în această vară, să vină la Rapid, ca secund al lui Daniel Pancu. Cei doi au mai lucrat împreună în primul mandat al lui Pancu în Giulești.

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Nicolae Grigore a mai antrenat Rapid U17, Metaloglobus și naționalele U16 și U17 ale României. El a fost și antrenor la Rapid, în 2020. El a preluat banca tehnică a ardelenilor în septembrie anul trecut şi a reuşit în primul sezon să salveze echipa de la retrogradare. În actuala stagiune, Gloria ocupă locul 12, cu 15 puncte acumulate în 10 etape.

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După disputarea meciurilor din etapa a 10-a, CSM Slatina își menține prima poziție în clasament, acumulând 25 de puncte (având o linie de clasament stabilă cu 8 victorii, 1 egal și 1 înfrângere în primele 10 meciuri). Echipa olteană este urmată îndeaproape în topul clasamentului de Politehnica Timișoara, cu 24 de puncte.

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