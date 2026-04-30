Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani

Au format un cuplu solid și nimic nu părea să atragă acest final. Cunoscutul sportiv de origine americană Taylor Fritz și creatoarea de conținut Morgan Riddle trec printr-o despărțire neașteptată. Care sunt ultimele informații despre cei doi tineri.

Separare surprinzătoare în tenisul internațional

Taylor Fritz (28 ani) este unul dintre cei mai buni tenismeni internaționali. O duce de minune în carieră și lucrurile păreau așezate și în planul sentimental, având o . Vedeta adună mii de euro datorită postărilor de pe rețelele de socializare.

Cei doi au fost unul dintre cele mai mediatizate cupluri din circuitul ATP în ultimii ani. Din păcate, drumurile celor doi tineri s-au separat de curând. Jucătorul de tenis și influencerița Morgan Riddle nu mai sunt un cuplu, după ce anterior apăruseră primele zvonuri despre o posibilă ruptură.

Au fost împreună încă din anul 2020, dar iată că frumoasa blondină ar fi luat decizia să se mute la New York. Această hotărâre arată că după 6 ani de relație cu sportivul american este singură. Deși nu a făcut nicio declarație pentru a confirma separarea a realizat o postare care face trimitere la acest aspect.

Într-o postare de pe contul de Instagram, vedeta a apărut cu un un tricou cu o inscripție inedită. Mesajul „cea mai bună fostă iubită din lume” a devenit rapid viral în mediul online, Morgan Riddle lăsând și o altă informație ascunsă. Fosta iubită a lui Taylor Fritz a subliniat că lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

Cum a decurs relația celor doi

Într-un interviu acordat unei reviste de renume, frumoasa blondină a dezvăluit care este secretul poveștii sale de dragoste. Morgan Riddle și Taylor Fritz au funcționat ca un cuplu solid datorită faptului că au avut interese comune. În plus, au stat în permanență unul în preajma celuilalt, mai ales în ultimi 2 ani.

„Călătorim atât de bine împreună, încât oamenii mă întreabă mereu: «Cum reușiți să petreceți atât de mult timp împreună într-o cameră de hotel fără să vreți să ne smulgeți capetele?». Dar ne înțelegem foarte bine, motiv pentru care cred că am reușit să facem lucrurile să funcționeze în ultimii doi ani.

Amândoi suntem foarte concentrați pe ceea ce facem. Nu sunt mereu de genul: «Când te întorci în cameră?». Ies afară, fac diverse lucruri sau mă întâlnesc cu oameni, ceea ce mi se pare bine că suntem foarte bine.

Avem și propriile noastre lucruri în desfășurare, indiferent unde ne aflăm”, a povestit influencerița pentru . Blondina nu a șters până acum imaginile în care apare alături de cu care s-a iubit vreme de 6 ani, Taylor Fritz.