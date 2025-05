Despărțire neașteptată în showbiz. El a confirmat că nu mai formează de mult un cuplu, în ciuda imaginilor apărute: „Fiecare cu viața lui”

Răsturnare de situație în telenovela Sebastian Dobrincu-Ioana Ignat. După numeroase despărțiri și împăcări, părea că cei doi se află din nou pe drumul cel bun, dar afaceristul a făcut o declarație surprinzătoare.

Sebastian Dobrincu anunță despărțirea de Ioana Ignat

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au bifat numeroase împăcări și despărțiri de-a lungul timpului. Anul trecut, părea că s-a produs ruptura definitivă.

Cu toate acestea, , iar la scurt timp după aceea, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au fost din nou surprinși unul în compania celuilalt.

Fanii cuplului credeau că de această dată și au rezolvat problemele și au ajuns la concluzia că sunt făcuți unul pentru celălalt. Totuși, într-un interviu acordat recent pentru vedeta de la Imperiul Leilor a aruncat bomba.

Întrebat despre programul său și dacă și-a planificat concordanță cu cel al Ioanei, Sebastian Dobrincu a dezvăluit că nu are niciun motiv să o facă, ținând cont de faptul că nu sunt împreună.

„Păi de ce să mă sincronizez cu programul Ioanei? (…) Păi și de ce să plec cu Ioana, pentru că nu mai sunt împreună cu Ioana. Adică, n-ar fi ciudat?! Ioana o să plece cu prietenele ei, cu prietenii ei. Eu cu prietenii mei, cu prietenele mele. Fiecare cu viața lui”, a declarat Sebastian Dobrincu.

În ce relații au rămas cei doi

În privința ieșirilor împreună, Sebastian Dobrincu a spus că el și Ioana Ignat au rămas în relații bune. Nu mai formează un cuplu, dar îi leagă o prietenie veche, așa că e posibil să mai apară alături, din când în când.

„Da, am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent.

Pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el”, a mai spus Sebastian Dobrincu.