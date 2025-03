Despărțire-șoc în lumea mondenă! Iulia Albu și Mike nu mai sunt împreună. Reacția fostului soț al fashionistei. Exclusiv

Despărțire cu totul neașteptată în showbiz: Iulia Albu și Mike nu mai sunt împreună, iar FANATIK prezintă detalii despre separarea celor doi.

Despărțire în showbiz: Iulia Albu și Mike și-au spus ”Adio” în urmă cu trei luni

și polițistă a modei din România a pus capăt relației pe care o avea cu Mike, bărbatul cu care a participat la America Express. se pare că nu s-a mai înțeles deloc cu partenerul ei. Despărțirea s-ar fi produs în urmă cu două-trei luni.

Informația o oferă Viperele Vesele, care spun că oricât de mult au încercat cei doi să treacă peste diferențele dintre ei, nu s-a mai putut ajunge la un numitor comun. Problemele între Iulia Albu și Mike au început chiar după Asia Express. Așa cum știe toată lumea care o urmărește pe vedetă, cei doi au trecut printr-o pauză imediat după terminarea emisiunii, dar și-au mai dat o șansă.

Ei bine, în urmă cu aproximativ trei luni, se pare că Iulia Albu și Mike au pus punct de tot relației lor. Fiecare își vede de drumul lui pe mai departe. FANATIK a contactat-o pe Iulia Albu pentru a comenta acest subiect. Până la ora redactării acestei știri, fashionista nu a răspuns solicitării noastre.

Iulia și Mike, neînțelegeri imediat după America Express

A reacționat, în schimb, fostul ei soț, Mihai Albu, care ne-a spus care e singura lui preocupare legat de această temă. Designerul de pantofi ne-a mărturisit că atâta vreme cât Mikaela, fata lor, este cu mama ei, nu are de ce să își facă griji.

„În exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că, de aproximativ 2-3 luni, Iulia Albu și Mike nu mai formează un cuplu.

Potrivit surselor din apropierea celor doi, relația lor nu a mai funcționat după revenirea din America Express, în ciuda eforturilor depuse de ambii parteneri… În ciuda despărțirilor și împăcărilor repetate. În proiectul de pe Instagram al Iuliei Albu, “Casa cu 2 fete”, Mike nu apare în promo. Asta demonstrează clar că intenția nu este aceea ca cei doi foști porumbei să se mute împreună”, este informația bombă anunțată de

Mihai Albu: „Contează doar ce spune fiica mea”

a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că vorbește des cu fiica lui, mai ales de când a aflat că are cancer, și că nu a aflat nimic despre despărțirea mamei sale de Mike. Creatorul de pantofi de lux ne-a spus că pe el nu îl mai interesează absolut deloc viața personală a fostei soții. Tot ce își dorește este ca fiica lui să nu aibă de suferit din cauza lucrurilor care se întâmplă cu Iulia. A mai punctat că atâta vreme cât știe că Mikaela este cu mama ei, el poate să stea foarte liniștit.

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește.

Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, ne-a declarat Mihai, în exclusivitate, despre despărțirea dintre Iulia Albu și Mike.