Despărțire șoc în lumea tenisului. Campioana de Grand Slam a rămas cu un copil de un an și jumătate

Japoneza Naomi Osaka a confirmat că relația ei cu tatăl fiicei sale a luat sfârșit. De patru ori campioană de Grand Slam, ea s-a cuplat cu rapperul Cordae în 2019. În iulie 2019, s-a născut fiica lor, Shai.

Despărțirea a fost amiabilă

Osaka a anunțat că nu mai este cu Cordae. Ea a insistat să spună că despărțirea lor a fost amiabilă. „Bună tuturor, am vrut doar să spun că eu și Cordae nu mai suntem într-o relație”, a fost anunțul ei pe rețelele sociale.

„El este o persoană și un tată minunat. Sincer, mă bucur că drumurile noastre s-au încrucișat, deoarece fiica mea este cea mai mare binecuvântare. Și eu am putut să cresc mult din experiențele noastre împreună”, a mai dezvăluit Naomi.

Vestea a venit după ce superstarul japonez și-a pus fanii pe jar, cu mai multe mesaje, care aveau note criptice, despre viața ei personală.

Revenirea în circuitul WTA, decont în viața de familie

„Am ajuns la concluzia că ceea ce este menit pentru mine este menit pentru mine și poate că anumite situații apar pentru a-mi antrena mintea pentru ceea ce va urma. Acestea fiind spuse, acesta va fi un an minunat”, postase ea la începutul anului.

Revenirea pe care Naomi Osaka a avut-o în circuitul WTA anul trecut a generat săptămâni întregi departe de Cordae și de copilul ei mic. Ea a recunoscut că acest lucru poate fi o provocare, dar pasiunea sa de a obține mai mult din cariera sa sportivă a determinat-o să continue tenisul.

Naomi chiar a devenit un model pentru multe mame.„În timp ce semnam autografe, o mamă a vorbit cu mine și mi-a spus că trece printr-o perioadă dificilă, iar ceva ce am spus eu pe teren a ajutat-o foarte mult”, a declarat Osaka în august anul trecut.

„Pentru mine, este cu siguranță o onoare. Nu știu, încă simt că mă descopăr, așa că sunt mereu puțin șocată când cineva spune că ceva ce am spus sau am făcut eu a ajutat. Dar prețuiesc foarte mult asta. Încercăm cu toții să găsim cea mai bună cale pe care o știm și, da, este o onoare foarte mare pentru mine”, a punctat ea.

A avut episoade dure de depresie

Deși este un simbol pentru tenisul feminin, Naomi Osaka a avut o tinerețe tulbure. Ea s-a confruntat cu multe episode de depresie.

„Când am crescut, nu m-am plăcut niciodată cu adevărat. N-aș spune că nu mă iubeam, dar a fost o contradicție ciudată în gândirea mea: am existat, dar nu am avut o emoție sau o opinie puternică legată de existența mea, fie ea pozitivă sau negativă.

Acestea fiind spuse, din anumite motive, când eram tânără, știam că aș fi preferat să fiu altcineva. Poate o vedetă pop sau cineva foarte faimos și bogat. Când eram adolescentă, mă comparam mereu cu ceilalți.

Fie pentru că eram de părere că al meu corp nu este atractiv pentru că eram o sportivă care muncea enorm să pună masă musculară, fie pentru că m-am comparat cu alte jucătoare de tenis și credeam că nu sunt la înălțimea lor”, a precizat Osaka, potrivit We Love Tennis.

Are patru titluri de Grand Slam în palmares

Naomi Osaka are 27 de ani. Ea a câștigat șapte titluri WTA. E campioană la Australian Open (2019, 2021) și la US Open (2018, 2020). În cariera ei, a câștigat 22 de milioane de dolari doar din tenis.