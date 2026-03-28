Despărțire șoc în România. O fostă handbalistă a divorțat după 7 ani de căsătorie

Încă un divorț neașteptat tulbură showbizul autohton. De această dată o fostă handbalistă care a câștigat o celebră competiție sportivă a divorțat. Separarea dintre cei doi parteneri de viață a venit după 7 ani de mariaj, povestea de dragoste dăinuind de aproape un deceniu.

O fostă sportivă româncă a pus capăt căsniciei

O cunoscută este în vizorul oamenilor. Beatrice Olaru a practicat vreme de 12 ani un sport frumos de echipă, dar considerat de foarte multe persoane dur pentru o fată. A intrat pentru prima oară într-o sală la vârsta de numai 5 ani, alături de mama sa.

Apoi, a participat la Exalton 2018 și a plecat acasă cu premiul cel mare. A câștigat 100.000 de euro. Ulterior, cursul vieții sale a luat o nouă direcție. A devenit trainer de fitness, având o mare experiență în acest domeniu. În prezent, poate fi urmărită periodic pe micile ecrane.

E o prezență specială în cadrul emisiunii Vorbește lumea, difuzată la Pro TV. În planul personal, este mama a doi copii. Din păcate, acum s-a aflat că pe care-l avea cu partenerul de viață. Cei doi au decis să se despartă încă din aprilie 2025, separarea finalizându-se mai târziu.

Finalul anului trecut i-a găsit despărțiți, însă Beatrice Olaru păstrează o legătură bună cu fostul soț. Au ajuns la un numitor comun de dragul copiilor, o fată și un băiat, cu care se mândresc pe rețelele de socializare. Fosta handbalistă nu a dorit să vorbească prea mult pe marginea acestui subiect.

Cu toate acestea, a subliniat că relația sentimentală nu mai funcționa de ceva vreme. Din păcate, în felul acesta ruptura a devenit inevitabilă. Se pare că povestea de dragoste nu a mai putut fi salvată, decizia divorțului fiind una care a pus punct problemelor care se acumulaselor între ei.

Cum a ajutat-o sportul pe fosta handbalistă

Beatrice Olaru a început să practice handbal în orașul natal, Botoșani. A făcut sport la cel mai înalt nivel, dar a renunțat după mai multe accidentări. Și-a schimbat traiectoria când a terminat liceul, simțind că este nevoie să studieze o altă ramură. Așa a ales jurnalism și științele comunicării.

Nu a fost mulțumită, simțând că îi lipsește în continuare ceva. A revenit la sport, dar de această dată a studiat și a mers la cursuri de specialitate. Mai târziu, s-a întors la sport ca antrenor de fitness, meserie pe care o practică cu zâmbetul pe buze.

„Mi se pare că anii aceia de handbal de performanță sunt temelia mea ca om, ca sportiv și ca profesionist. Mi-au dat un fundament sănătos în toate ariile vieții. Iar când pleci din sportul de performanță, mai ales dintr-un sport de echipă, clar te ajută în viața profesională.

Înveți că nu e doar despre tine, înveți să te adaptezi, să lucrezi în echipă, să fii atent la oamenii din jur ca să-i poți ajuta. Am învățat răbdarea, perseverența, să nu renunț.

Și asta încerc să transmit, pentru că atunci când lucrezi cu un om unu la unu și mergi mână în mână cu el într-un proces spre un stil de viață sănătos, trebuie să fii și un pic psiholog. Pentru că uneori corpul mai duce, dar psihicul nu.

Atunci tu, ca antrenor, trebuie să știi să-l scoți din acea zonă, să-l ridici la următoarea treaptă. Și pe mine experiența din sport mă ajută enorm”, a declarat la un moment dat Beatrice Olaru, într-un interviu pentru .