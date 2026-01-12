Sport

Despărțire șoc în sportul mondial! Au anunțat că s-au separat la doar o săptămână după ce și-au oficializat relația

Un cuplu care și-a oficializat relația în urmă cu doar o săptămână a anunțat recent că și-a spus adio. Despre cine este vorba și ce s-ar fi întâmplat, de fapt?
Valentina Vladoi
12.01.2026 | 19:30
Despartire soc in sportul mondial Au anuntat ca sau separat la doar o saptamana dupa ce siau oficializat relatia
Alex Pereira și Tracy Cortez s-au despărțit. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Alex Pereira, campionul UFC la categoria semigrea și luptătoarea Tracy Cortez s-au despărțit. Cei doi au ajuns în centrul atenției recent, când au confirmat că formează un cuplu, iar acum numele lor face din nou înconjurul internetului.

Alex Pereira și Tracy Cortez s-au despărțit

Menționăm faptul că Alex Pereira și Tracy Cortez s-au afișat prima oară împreună în noaptea de Revelion. Ambii sportivi au publicat mai multe imagini din timpul petrecerii de Anul Nou.

Mai mult de atât, ambii luptători UFC au fost surprinși sărutându-se. Iar în scurt timp, imaginile cu ei au devenit virale pe internet. Iată însă că lucrurile nu aveau să dureze prea mult.

La aproape o săptămână de când relația lor a devenit oficială, cuplul și-a spus adio. Anunțul a fost făcut chiar de către Alex Pereira, care a confirmat despărțirea de luptătoarea Tracy Cortez.

Campionul UFC a făcut anunțul

Deși mulți i-au catalogat ca fiind cuplul ”perfect”, iată că ceva nu a mers. Într-o postare pe contul personal de socializare, campionul brazilian a precizat că din păcate, fiecare va merge pe drumul său.

Acesta nu a explicat care sunt motivele ce au dus la o despărțire într-un timp atât de scurt. Pe de altă parte, el a ținut să precizeze faptul că separarea a fost una amiabilă și că îi dorește tot ce este mai bun fostei sale partenere, alături de care a petrecut clipe memorabile.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Chiar dacă eu și Tracy am petrecut momente frumoase împreună, am decis că este mai bine pentru amândoi să mergem pe drumuri separate. Îi doresc tot binele din lume”, a fost mesajul transmis de Alex Pereira, referitor la despărțirea de Tracy Cortez.

Prima postare a lui Alex Pereira după separare

La nu foarte mult timp după ce a confirmat despărțirea, brazilianul a postat și un videoclip neașteptat. Acesta a generat de altfel un val de reacții și a adus odată cu el și semne de întrebare.

Alex Pereira s-a filmat alergând prin ploaia torențială. Totodată, în clipul video postat acesta a adăugat și un mesaj cât se poate de sugestiv. „Dumnezeu este bun. Motivare. HAIDE!”, a scris sportivul.

Menționăm faptul că deși s-au despărțit, Alex Pereira și Tracy Cortez au un 2026 destul de dificil pe plan sportiv. Cei doi urmează să participe la numeroase competiții, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

De altfel pentru sportiv, anul 2025 a fost încheiat în forță. Alex Pereira a recucerit centura UFC la categoria semigrea, după ce l-a învins pe Magomed Ankalaev în meciul disputat în luna octombrie.

De cealaltă parte însă, Tracy Cortez a avut câteva momente dificile în cariera sa la final de an. Luptătoarea a pierdut ultimul meci disputat în Octagon, fiind învinsă prin submission de Erin Blanchfield la UFC 322, în noiembrie.

Valentina Vladoi
