Despărțire șoc în sportul mondial. Marea campioană divorțează

Fosta campioană de Grand Slam a anunțat că a pus capăt mariajului care dura de la începutul anului 2022. Vestea a fost făcută publică pe rețelele de socializare.
Alexa Serdan
23.02.2026 | 23:15
Despartire soc in sportul mondial Marea campioana divorteaza
O mare tenismenă divorțează de partenerul de viață. Sursa foto: Instagram.com
Sloane Stephens, marea campioană de la US Open 2017, trece printr-o perioadă dificilă. Cunoscuta jucătoare de tenis, în vârstă de 32 de ani, e protagonista unei despărțiri șoc care s-a produs în sportul mondial.

O mare campioană de Grand Slam divorțează după 4 ani de relație

Fosta rivală a Simonei Halep a făcut un anunț neașteptat în mediul virtual. La numai câțiva ani de la pictorialul nud realizat pentru o celebră revistă americană, Sloane Stephens a făcut o mărturisire legată de viața personală.

Cunoscuta tenismenă, care a avut cea mai bună clasare din carieră la simplu în 2018, când a ocupat locul 3 mondial, a pus capăt mariajului. Sportiva era căsătorită de la începutul lui 2022 cu un fost jucător de fotbal.

Se pare că vedeta a avut o căsnicie de doar 4 ani cu Jozy Altidore (36 de ani). Jucătoarea de tenis, în vârstă de 32 de ani, și partenerul de viață au decis să o ia pe drumuri diferite. Cei doi se cunosc încă din copilărie.

Au urmat cursurile aceleași școli din Florida. Au început să fie un cuplu în 2016, însă acum nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Sloane Stephens le-a solicitat celor care o urmăresc pe social media să-i respecte intimitatea.

Ce se întâmplă cu tenismena, după divorț

„Eu și Jozy am decis să punem capăt căsniciei noastre. Trec prin această tranziție cu pace și respect reciproc și vă rog să-mi respectați intimitatea în această perioadă”, a anunțat Sloane Stephens, prin intermediul unui Instagram Story, scrie tennisworldusa.com.

„Vă mulțumesc pentru dragoste, înțelegere și sprijin continuu”, a completat jucătoarea profesionistă de tenis din Statele Unite ale Americii, cu 8 titluri câștigate la simplu WTA, mai arată sursa menționată mai devreme.

Frumoasa sportivă nu a oferit amănunte despre decizia de a divorța. În mediul virtual nu mai apar imagini alături de bărbatul cu care a fost căsătorită, ultimele având un mesaj subtil la descriere. „Anii 90, e bine”, a notat aceasta, pe Instagram.

Din păcate, nu o duce tocmai minunat în planul profesional. Tenismena, care e una dintre cele mai frumoase din lume, a suferit mai multe accidentări anul trecut. La începutul lui 2026 a fost eliminată de la Australian Open. A pierdut meciul cu Karolina Pliskova.

În ultima lună nu a mai luat parte la niciun turneu important. Cel mai probabil, Sloane Stephens va putea fi urmărită la turneul de la Merida. Până atunci, însă, se relaxează și se bucură de ieșirile în oraș cu gașca de prietene.

Alexa Serdan
