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Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră

Separare neașteptată înainte de semifinala Franța - Spania de la Campionatul Mondial 2025. Fotbalistul a pus punct legăturii amoroase cu o vedetă cunoscută.
Alexa Serdan
14.07.2026 | 16:30
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Fotbalistul spaniol și iubita celebră s-au separat. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Un star care evoluează în Cupa Mondială 2026 trece printr-o despărțire șoc. A luat această decizie surprinzătoare chiar înainte de Franța – Spania. Iată cine este, în realitate, sportivul care a recurs la această schimbare.

Fotbalistul care s-a separat de iubită înainte de Franța – Spania de la CM 2026

Ferran Torres (26 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal. Joacă pentru echipa națională a Spaniei, în Campionatul Mondial 2026, dar și pentru FC Barcelona. În plină desfășurare a competiției sportive din această vară numele său este pus pe tapet și analizat din toate direcțiile.

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Are contract până în 2027 cu formația unde joacă alături de Lamine Yamal, dar ia în calcul o nouă schimbare. Ultimele zvonuri arată că s-a înțeles cu PSG. De asemenea, rumoarea a atins cote maxime și în planul amoros. Se pare că a pus capăt legăturii sentimentale pe care o avea cu o vedetă celebră în social media.

Până de curând s-a iubit cu Martina Hunter, o influenceriță extrem de fermecătoare. Din păcate, drumurile celor doi tineri s-au despărțit cu doar câteva zile înainte de semifinala din Spania – Franța. Cunoscutul atacant și fosta parteneră de viață formau un cuplu de câteva luni bune. Au fost văzuți împreună în numeroase escapade romantice.

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În una dintre vacanțele petrecute unul în compania celuilalt au fost surprinși în Ibiza. Frumoasa blondină, care lucrează ca stilistă, a plecat după despărțirea șocantă în Indonezia. În mediul online a publicat mai multe imagini din Ubud, Bali, unde are parte de o experiență inedită. Nu a făcut nicio declarație pe marginea separării de fotbalist.

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Dovada că nu mai sunt un cuplu

Cel care a confirmat vestea că fotbalistul Ferran Torres și influencerița au pus capăt relației romantice a fost jurnalistul spaniol Javi de Hoyos. Reporterul susține că a discutat cu oameni care fac parte din cercul de prieteni ai starului lui Barcelona, dar și cu apropiați ai Martinei Hunter. Apoi, a oferit publicului vestea.

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„Am vorbit cu persoane apropiate amândurora și mi-au confirmat că romantismul s-a terminat, cel puțin deocamdată. Ferran se bucură în prezent de faptul că este singur la Campionatul Mondial”, a explicat jurnalistul, conform Daily Mail.

Despărțirea surpriză este alimentată și de faptul că cei doi tineri nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram. Totodată, niciunul dintre ei nu are fotografii cu celălalt pe rețelele de socializare. Ultima postare a fotbalistului spaniol are legătură cu cariera sa. „Haide, Dallas”, a scris Ferran Torres, în mediul virtual.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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