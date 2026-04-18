Despărțire bruscă la Universitatea Craiova înainte de derby-ul cu Rapid!

ADVERTISEMENT

Lyes Houri s-a despărțit brusc de Universitatea Craiova. Oltenii au anunțat pe paginile oficiale de social media că au reziliat contractul cu francezul în vârstă de 30 de ani, deși mai sunt șase etape până la finalul sezonului, iar derby-ul cu Rapid se va juca peste doar o zi.

Sâmbătă, 18 aprilie, Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Lyes Houri. Mijlocașul ofensiv și clubul din Bănie au ajuns la un acord de reziliere a contractului, chiar din runda a cincea a play-off-ului.

ADVERTISEMENT

„Mulțumim, Lyes Houri! Universitatea Craiova și Lyes Houri au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat în alb-albastrul Științei și îi dorim mult succes în viitoarea sa aventură”, este comunicatul oficial emis de Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a vrut să scape de el încă din această iarnă

ce a făcut în cele din urmă ca Universitatea Craiova să piardă calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. FANATIK a dezvăluit încă de la începutul anului că oltenii caută să scape de el, însă pentru că nu i-au găsit echipă, el a părăsit formația din Bănie abia acum.

ADVERTISEMENT

„Informațiile noastre la FANATIK sunt că Houri e pe lista de transferuri și că se poate să vă despărțiți de el până se închide mercato. Sunt șanse mari să plece. Motivul principal este că Mihai Rotaru și Mario Felgeiras nu l-au iertat pentru greșeala aia cu AEK Atena. E considerată o greșeală impardonabilă. E pus pe lista de transferuri și dacă vine o ofertă bună e pa de la Craiova”, a mărturisit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cât a mai jucat Lyes Houri la Craiova din momentul greșelii cu AEK Atena

În ultimul meci din faza ligii a Conference League, Universitatea Craiova a avut calificarea în mână după ce a condus AEK Atena cu scorul de 2-0. Elenii au întors soarta partidei, iar golul victoriei a venit în minutul 90+14, după un penalty făcut chiar de mijlocașul francez și transformat ulterior de Luka Jovic.

ADVERTISEMENT

Acel punct pierdut a făcut ca oltenii să rămână acasă, iar din acel moment Lyes Houri a prins rar lotul, iar minutele jucate au devenit din ce în ce mai puține. În ultimele 4 luni, el a mai bifat doar 66 de minute și a intrat în doar 5 partide din ultimele 16 disputate de Universitatea Craiova.