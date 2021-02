Ioana Blaj este alături de Cristina Ciobănașu după despărțirea de Vlad Gherman, care a adus suferință pentru întreaga familie, dar și pentru fani. Cei doi au de traversat o perioadă dificilă și îi roagă pe fani să le respecte decizia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După nouă ani de relație, Cristina și Vlad au decis să meargă pe căi separate, iar această hotărâre i-a afectat și pe membrii familiilor celor doi actori, care erau destul de apropiate.

Nora Ruxandrei Ion, Ioana Blaj, și-a exprimat tristețea printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, la o săptămână după despărțirea care a șocat lumea showbiz-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despărțirea dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman produce suferință multă. Reacție emoționantă după separarea lor

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, având o relație de nouă ani. S-au cunoscut pe platourile de filmare „Pariu cu Viața”, în urmă cu aproape zece ani, iar de la prietenie la iubire nu a durat foarte mult.

Din păcate, relația lor nu a mai continuat din cauza faptului că au evoluat diferit și nu mai aveau aceleași planuri de viitor. Astfel, Criss și Vlad, așa cum îi știu fanii, au anunțat săptămâna trecută că au încheiat povestea de dragoste începută pe vremea când erau adolescenți.

ADVERTISEMENT

Vestea a venit ca o bombă pentru fani, dar mai ales pentru famiiile celor doi actori. Vlad Gherman era apropiat atât de familia biologică a Cristinei, cât și de părinții adoptivi, Ruxandra Ion și Ion Ion. Ioana Blaj, soția lui Ducu Ion, fiul celebrei producătoare TV, a postat un mesaj tulburător legat de situația dificilă prin care trec cei doi actori, de care este foarte apropiată.

„Doar păsările puternice zboară prin furtună”, a scris Ioana Blaj pe InstaStory. Actrița nu a făcut vreo referire la persoana căreia îi este adresat mesajul însă, cel mai probabil, este vorba de Cristina Ciobănașu, dat fiind clipele grele prin care trece acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu suferă după despărțirea de Vlad gherman

Deși decizia de a pune capăt relației a fost de comun acord, lucrurile nu sunt mai ușoare pentru Cristina Ciobăașu și Vlad Gherman, care suferă de pe urma acestei situații. Cei doi postează adesea mesaje prin care le dau de înțeles internauților că le este fparte dor unul de celălalt.

Seara trecută, Cristina Ciobănașu a postat două citate pe InstaStory, exprimîndu-și astfel durerea provocată de această schimbare majoră din viața ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Starea mea psihică este: dacă îmi oferi o îmbrățișare, probabil o să încep să plâng/ Chiar și atunci când cazi, când nimic nu merge cum te-ai fi așteptat, chiar și atunci, fii mândru de tine. Ai încercat, și nimic nu dovedește mai mult curaj decât încercarea”, au fost cele două mesaje transmise de frumoasa actriță.

„Ideea e, ca în orice relație am avut ups and downs (n.r. suișuri și coborâșuri), dar de fiecare dată am pus în balanță orice decizie pe care am luat-o, iar în momentul de față decizia aceasta este cea mai bună pentru noi și separat și ca prieteni”, au declarat Crstina și Vlad în cadrul emisiunii Cultour, difuzată pe Happy Channel.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au fost împreună timp de nouă ani, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman i-au asigurat pe fani că vor rămâne prieteni și că vor prezenta împreună emisiunea „Cultour”. De altfel, cei doi sunt nevoiți să se vadă aproape zilnic, din moment ce sunt actori în serialul „Adela”, difuzat în fiecare joi pe Antena 1.