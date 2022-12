Despărțirile care au șocat lumea vedetelor! Cuplurile păreau indestructibile, dar și-au spus ”Adio”

Făcând o scurtă retrospectivă a anului 2022, putem spune că a fost unul plin din toate punctele de vedere. Am avut și evenimente parcă desprinse din basme, dar și despărțiri care au șocat întreg showbizul românesc. Când toți ne așteptam să jucăm la nunta Cristinei Cioran cu Alexandru Dobrescu, ei au detonat bomba, nu mai formează un cuplu nici măcar de dragul micuței lor. Și separarea lui Theo Rose de Alex Leonte, ca și ce a Ramonei Olaru de Cătălin Cazacu au contrariat și au trezit multe semne de întrebare.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, motivele separării: ”Nu înțeleg violența”

Dar, haideți să le luăm pe rând. .

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare de la Acces Direct fusese cerută în căsătorie și urma să întindă hora mare, când, a făcut anunțul neașteptat, că cei doi nu mai formează un cuplu.

Cei doi, părinții unei fetițe născute prematur, pe nume Ema, erau cei mai fericiț și împliniți, însă, lucrurile dintre ei, se pare că scârțâiau. Cristina Cioran, pentru prima dată mamă la vârsta de 44 de ani, confirma separare, dar spunea că este o pauză.

ADVERTISEMENT

”Se mai întâmplă, suntem într-o pauză, așa cum poate fi orice cuplu! Îmi pare rău că s-a aflat așa, nu am puterea să vorbesc nimic. Era normal ca măcar o perioadă să rămână între noi discuția asta. Voi vorbi înainte cu el și cu presa atunci când va fi momentul!”, a declarat Cristina Cioran, conform .

Pauza s-a dovedit a fi un ”divorț” cu scandal

După doi ani de relație, Cristina Cioran și afaceristul Alex Dobrescu urmau să facă pasul cel mare, însă, la începutul lunii noiembrie 2022, fostul om de televiziune confirmă că nu este vorba de o pauză, ci de o separare definitivă de tatăl copilului ei.

ADVERTISEMENT

”Am avut niște diferențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere, și ne-am despărțit. Asta este, cam atât, nu e nimic spectaculos. Nu știu, nu îmi fac planuri acum (n.r. despre împăcare), prioritatea mea este Ema, așadar o las cum a picat. Nu e nimic spectaculos, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. O despărțire ca oricare alta”, a punctat actrița.

În urmă cu doar câteva zile, Cristina a revenit cu noi explicații pe social media unde a spus: ”Nu înțeleg violența. Nu înțeleg lipsa de responsabilitate. Nu înțeleg prostia. Nu-l înțeleg pe acest individ. Eu știu că atunci când ai datorii, trebuie să le plătești. Mai știu că ce nu e al tău, nu e al tău…”, a scris Cristina Cioran pe instagram.

ADVERTISEMENT

Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Lente și-au spus ”Adio”

. După 5 ani de relație toată lumea se aștepta să îi vadă la altar, însă, imaginile cu noul ei partener de viață, Anghel Damian, actor și regizor au dat toată lumea peste cap. Theo Rose pe contul ei de instagram, a ținut să facă primele declarații despre ruptură și să puncteze că nu a fost nicidecum vorba de înșelat.

ADVERTISEMENT

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine.

Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit”, a mărturisit Theo Rose pe rețelele de socializare.

Motivul separării – infidelitatea sau viciile fostului?

Vedeta nu a dezvăluit din prima clipă motivele separării, abia ulterior au ieșit la iveală informații conform cărora caracterul lui Alex Leonte ar fi fost cel care ar fi îndemnat-o să ia decizia finală. În ultimele luni petrecute împreună se pare că Theo Rose și Alex Leonte se tot certau, și aparent, conform surselor din apropiarea lor, cântăreața a simțit că avea o relație foarte toxică cu iubitul ei, care ar fi avut și două dependențe la care nu voia să renunțe. Respectiv, alcoolul și jocurile de noroc.

Vestea separării a circulat cu repeziciune, iar Alex Leonte a fost luat cu asalt de fanii lui Theo Rose, motiv pentru care a ținut să facă și el dezvăluiri despre motivele reale care au dus la despărțirea definitivă: ”Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje! Doresc însă să lămuresc câteva lucruri care poate ar reflecta mai realist acest episod din viața mea. În primul rând, ruptura dintre mine și Theo a avut loc acum ceva timp, departe de ochii presei și cât se poate de amiabil, fără a exista certuri. Ca doi adulți, cu o înțelegere matură a lucrurilor.

Nu a fost vorba nici măcar o secundă de infidelitate. În momentul în care între două persoane nu mai există dragoste, trebuie luate măsuri. Și asta am făcut”, a fost explicația oferită de fostul partener de viață a juratei de la Vocea României, într-un mesaj postat pe InstaStory.

Ramonei Olaru de Cătălin Cazacu, final sau doar o altă separare?

Anul trecut prin octombrie surprindeau pe toată lumea când făceanu anunțul că formează un cuplu. Cu bune și rele, cei doi au împlinit un an de relație și, chiar vorbeau de inel și de cum își doresc să arate marele eveniment. Ramona Olaru de la Neața, chiar se muta la Cătălin Cazacu și am fi zis că s-a terminat lungul șir de certuri și separări, însă, la început de decembrie, frumoasa prezentatoare a dezvăluit că nu mai vorbește cu Cătălin şi nu știe absolut nimic despre campionul la motociclism.

”Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a declarat Ramona Olaru.

Mutarea Ramonei, subiectul care a dus la despărțire?

În urma informațiilor pe care le-a oferit prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani, fanii cuplului s-a fi așteptat la explicații din partea fostului iubit al Ramonei Olaru, doar că, în cadrul propriei emisiuni el a ținut să spună doar că: ”Îmi pare rău că s-a ajuns aici în relația noastră, dar dacă nu făcea ce a făcut nu se ajungea aici. Vreau să îi reproșez că a plecat și nu a anunțat. Nu știu motivul, în sufletul meu sunt terminat”.

Ramona Olaru, însă, precizase că mutarea din cauza lui Cătălin Cazacu ar fi fost reprezentat de faptul că toată casa este în renovare și nu a mai suportat haosul creat de muncitori.

”Am vrut să mă mut pentru o perioadă ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E `terminat` acum fără noi”, a completat vedeta de la Antena 1.