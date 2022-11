Despre amor, bani și înșelat, cu Armin Nicoară, Claudia și nașa Georgiana Lobonț: ”Vorbește gura fără el”

Celebrul saxofonist Armin Nicoară a renunțat la burlăcie pe 27 septembrie 2022, când și-a luat partenera, pe Claudia Puican și au spus marele ”da” în fața ofițerului de stare civilă. Nași le-au fost chiar Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș.

Armin Nicoară ar călca strâmb chiar și cu nașa Georgiana Lobonț! Dezvăluiri incredibile

. În exclusivitate pentru FANATIK, în cadrul unui interviu în trei, Georgiana Lobonț, Armin Nicoară și Claudia Puican, fac dezvăluiri incendiare despre viața amoroasă.

, nu-i displac. Revenind și la lucruri mai serioase, saxofonistul recunoaște că a călcat greșit și pe Claudia a înșelat-o, dar ea mereu l-a iertat, asta poate, până azi.

Armin, cam glumeț cu fetele de față cu soția lui, Claudia Puican

– Așa ești mereu cu ochii după gagici?

Armin: Am venit într-o locație splendidă, cu multe gagici frumoase. Cum să nu mă uit. O văd pe nașa mea, Georgiana Lobonț. Ea tot timpul este așa, mai pornografică și vine spre mine cu buzele ei senzuale. Tot timpul mi-am dorit să o sărut direct pe buze.

Georgiana: Își face dinadins buzele cu roșu închis, e perfectă m-a convins. Vai, vai, nașa mea (n.r. cântă și râde).

Armin: M-a întrebat cineva cu cine ai vrea să mergi acum într-o cameră de hotel?

Georgiana: Nu mai zice acum nimic.

Armin: Și am spus – cu nașa Georgiana. Să nu se supere pe mine, dar adevărat vă spun (n.r. râde)

Georgiana: Să nu se supere Rareș pe tine, că eu cunosc (n.r. râde).

Armin: Asta trebuie să o bucure pentru că este nașa mea frumoasă și extraordinară.

Georgiana: Dacă nu eram ok nu îți mai trebuia nici cameră (n.r. râde).

Armin, ”prea atent” cu lenjeria nașei Georgiana Lobonț

– Dacă te întreb și spui prostii, te dă pe mâna soției?

Armin: Nu are treabă, suntem cu toții laolaltă.

Georgiana: Nuu…

– Am întrebat-o pe Georgiana aici de față, dacă ei îi plac relațiile deschise, în perechi?

Georgiana: Doamne ferește, în niciun caz. Eu sunt pe familia tradițională. Doamne miluiește (n.r. râde).

Armin: Hai, Georgiana, hai! Mie chiar îmi plăcea să merg să probez, dar dacă nașa nu vrea…

Georgiana: Nașa nu, că nu-i voie cu nașa. Nașa-i măritată, are doi copii. Tu trebuie să iei exemplu de la nașa, să fii un băiat serios. Cu capul pe umeri.

Armin: Bine, nașă! Îmi place ce sutien Victoria`s Secret ai (n.r. râde). E porno!

Georgiana: Ai văzut! E la valoare (n.r. râde).

Armin: Am văzut tot!

– Dar lenjerie intimă mai jos are, dacă tot nimic nu-ți scapă?

Armin: Nu știu, dar mă duc să verific!

De când este însurat, multe femei l-au… agățat

– Nici nunta nu te-a făcut băiat mai cuminte?

Armin: Nu pot să spun (n.r. râde). Nu m-a schimbat cu nimic. Ori cu inelul pe mână, ori fără de el, mie îmi place în continuare tot ce-i frumos, adică sexul feminin. Vreau gagici frumoase. Să nu crezi că eu vorbesc aiurea acum, doar știi că așa sunt tot timpul.

– De aceea ai ales o verighetă subțire, să fie ușor de trecut cu vederea?

Armin: Finuță, dar să știi că fetele au văzut-o pentru că mi-au spus că am o verighetă atrăgătoare. Deci, cred că sunt mai atrăgător acum decât înainte. Serios, îmi scriu fetele pe instagram să le arăt poze cu verigheta. Am de câștigat, se pare.

Safoxonistul înșelat și ”mușcat de vipere”

– Apropo de aceste glumițe, ai înșelat vreodată sau ai descoperit că ai fost înșelat?

Armin: Stai să mă gândesc cum să încep (n.r. râde). Înainte de Claudia, da! Pot să-ți spun că am fost mușcat de vipere. Am simțit venin mult în mine pentru că am întâlnit fete care au fost mai veninoase, că așa-s femeile.

– Tu n-ai vrut, dar ele te tot mușcau?

Armin: M-au mușcat bine, da… Chiar îi spusesem Claudiei că nu știu cum m-a atașat de ea, pentru că mi-a fost destul de greu. I-am și zis: Claudia, eu nu vreau să-mi fac relație pentru că am trecut prin ce-am trecut și nu mai simt că voi femeile iubiți din tot sufletul. Și de înșelat, că tot mai întrebat… Stai că vine soția! Claudia! Ce frumoasă e! Țiți, pot să spun atunci când am călcat greșit?

Claudia: Când a fost acea dată când ai greșit?

Armin: Pe la început de relație.

Claudia: Atunci nu se pune, eram mai la început!

Armin: Ați auzit, da! Nu se pune, deci pot să vă spun!

Claudia: Nici nu știam dacă vom fi sau nu împreună.

Armin: Claudia și-a confirmat că am călcat greșit.

Ce a făcut Armin să fie iertat atunci când a înșelat?

– Și nu te-ai supărat pe el?

Claudia: M-a supărat atunci pe moment, dar pe parcurs mi-am revenit.

– Și cum de l-ai iertat?

Claudia: Am văzut că este un băiat bun, un băiat cuminte. Mai vorbește gura fără el, dar toți cei care l-au cunoscut știu că este om cu suflet mare. Nu cred că de când ne-am căsătorit mi-a mai greșit sau m-ar minți.

Armin: Deci, înainte am avut voie, acum nu mai am. Acum am voie doar cu femei măritate (n.r. râde).

Claudia: Așa-i place lui. Dacă nu ar face glumele astea ale lui, parcă nu ar mai simți viața, nu ar mai fi el!

Armin: Vedeți, e bine să știe nevasta că noi glumim! Claudia crede că eu glumesc și eu rămân cu gluma (n.r. râde). Poate să o ia cum vrea, că e glumă.

Claudia: Ei!

Armin: Țiți, pusi (n.r. râde).

Claudia: Să lase prostiile și Doamne ajută, peste un an sau poate doi o să aveți un nepoțel (n.r. râde)! Și oricum, și de-ar vrea, nu se duce nicăieri pentru că stă 24 din 24 cu mine. La filmări, la cântări, vacanță.

I-a dat Claudiei de ales între jocul FIFA și mersul la femei

– Sau e la FIFA.

Claudia: Mi-a zis într-o zi când îl certam că se tot joacă FIFA zi de zi, că ce prefer să îl las să se joace sau să se ducă la alte femei. Și atunci i-am zis să se joace (n.r. râde).

Armin: Când ne-am cuplat eu și Claudia, nu m-am dus eu la ea să-i spun Claudia hai să facem sau din astea. Ea m-a luat ușor. Armin, hai dormim împreună, hai să facem aia. Eu nu pot să mă duc la o fată să încerc să mă dau la ea, pentru că nu sunt eu genul.

Eu sunt mai liniștit și atunci dacă fetele vin la mine și îmi spun direct, da, într-adevăr, atunci accept, dar eu să mă duc… Îți dai seama că mie îmi trebuie timp, că o scot la o masă, și alte chestii și nu am timp de așa ceva.

– Te prinde Claudia între timp…

Claudia: Nu are timp de nimic că stă non-stop cu mine. I-am și zis că stăm prea mult timp împreună și am început să ne cam ciondănim. Mai ales dacă stai cu persoana iubită zi de zi, minut de minut, este inevitabil să nu te cerți. I-am zis lui Armin, am vorbit și cu fratele lui (impresarul lor, n. r.), de anul viitor ar fi bine să mai fim și separați ca să meargă relația ca pe roate, că altfel ne certăm prea tare și stăm numai supărați.

Armin: Stăm 24 din 24. Acasă tot împreună, evenimente, filmări, vacanțe și da, e clar că mai trebuie să schimbăm nu neapărat partenerul (n.r. râde), dar să mai stăm și departe unul de altul. După două zile de pauză cu Claudia, când ea mai prinde un alt eveniment, o sun imediat, ce faci, îmi e dor de tine. Să vină Țița mea bună acasă. Să vină și fina, dacă tot se apropie de noi.

Georgiana: Nu știu, dar fina se schimbă așa la față! Ceva i se întâmplă, dar încă nu dăm din casă. Vă mai ținem un pic pe jar, dar să știți că ei se iubesc foarte tare.

Armin: Am fost la o emisiune și un astrolog a zis că trebuie să fac neapărat copil, nu contează cu cine (n.r. râde). Și am văzut că tu (n.r. nașa) scoți copii pe bandă rulantă.

Claudia: Chiar a zis că nu contează cu cine, dar la anul trebuie să facă. Așa că, trebuie să ne dai rețeta.

Georgiana: Lasă că vă învăț. Diseară, la hotel vă explic.

Armin: Super (n.r. râde). Eu v-am spus că nașa mea mă ajută.

Georgiana: Doar vă explic, vă dau sfaturi bune. Nu trebuie să le zic pozițiile, că noi doar din priviri ne înțelegem (n.r. râde).

Armin: Ai văzut (n.r. râde). Nașa și cu finul, ce oameni de treabă (n.r. cântă și râde).

Claudia: Nașa-i pregătită să boteze, eu sunt pregătită, așa că, atunci când vrea Dumnezeu, așteptăm cu nerăbdare și cu bucurie să avem un nepoțel.

Georgiana Lobonț îi dă de gol pe finii săi

– Ți-ai mai făcut analize, pentru că știu că erau ceva probleme?

Claudia: Da, tot facem analize ca să fim sigur că iese totul ca la carte! Trebuie să mai ținem cont și de evenimentele oamenilor, pentru că, dacă aș rămâne în perioada asta, aș naște în august și atunci aș încurca toți oamenii care ne-au contractat. Poate nu o să pot cânta foarte mult, să nu îmi fie rău.

Georgiana: Poate o să ai o sarcină grea. Fiecare sarcină este diferită.

Claudia: Să am și eu ca nașa, că ea până la nouă luni a jucat!

Georgiana: Eu o săptămână înainte am cântat și după, la nici două săptămâni am revenit.

Sacrificiile făcute de Armin și de Claudia pentru a face bani

– Ce faceți de sărbători?

Claudia: Ne-am luat liber să stăm acasă de Ajun și de Crăciun pentru că nu am petrecut prea mult timp cu familia, fiind toată vara plecați la evenimente. După 27 decembrie, de Sfântul Ștefan mergem în Țara Oașului.

Armin: Am crezut că odată cu postul Crăciunului vom fi un pic mai liberi, dar nu este așa. În fiecare weekend plecăm pe afară.

– Se merită financiar tot acest sacrificiu?

Armin: Da, dar pe lângă asta, nu se mai rezumă totul la financiar. Mai este și bucuria când vedem atâta lume că ne iubește, este un sentiment și mai plăcut. Nu ne mai gândim că mergem la evenimente, cântăm și primim bani.

Claudia: Noi mereu când mergem la evenimente ne comportăm ca și când este petrecerea noastră, ne implicăm și în ceea ce înseamnă muzica din pauză, când oamenii stau la masă. Asta în cazul în care nu este Dj. Și intrarea mirilor, când se servește friptura. Noi mergem pe toată noaptea.

Cum împart banii din șpagă Armin Nicoară și Claudia Puican

– Când vine vorba de prețuri, cam unde vă situați?

Claudia: Depinde foarte mult de locație, de zi. Dacă merg eu cu Armin sau va mai fi și tatăl lui.

Armin: Mai avem și alți soliști. De aceea nu este un preț fix.

– Dar din șpagă, cât ați făcut cel mai mult? Împarți ceva și cu Armin?

Claudia: Toată lumea crede că atunci când eu am bani la microfon îi păstrez doar eu, dar nu e așa deloc. Eu împart cu încă opt sau nouă băieți din formație. În mod egal. Și nu mai rămâne mai nimic din ei.

– Și nu mai este ce e la Armin e al lui, ce faci tu e al tău?

Armin: A fost asta doar la început când m-a apucat eu de cântat. Ce era la mine în sax, era al meu.