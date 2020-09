Destăinuirile fiului antrenorului „Craiovei Maxima”: „L-au durut urechile două săptămâni după bucuria de la golul cu Kaiserslautern”

Marile performanțe ale oltenilor se leagă de sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, atunci când Universitatea Craiova a început să facă furori pe plan intern, dar mai ales în competițiile europene.

Echipa din Bănie a devenit un fel de ambasador al regiunii și a întregii țări, mai ales după parcursul extraordinar din sezonul 1982-1983 din Cupa UEFA.

Fantasticii din teren nu ar fi putut obține rezultate fără un adevărat „dirijor” de pe banca tehnică. „L-au durut urechile două săptămâni după bucuria de la golul cu Kaiserslautern”, au fost destăinuirile fiului antrenorului „Craiovei Maxima”.

În sezonul competițional 1982-1983, întreaga Europă afla despre orașul Craiova. Universitatea făcea ravagii, învingea formații ca Fiorentina, Schamrock Rovers, Girondins de Bordeaux, Kaiserslautern. În semifinalele competiției, oltenii nu au simțit gustul înfrângerii, ci gustul eliminării, întrucât Benfica a scos-o pe Craiova după 0-0 la Lisabona și 1-1 în Bănie.

Conduși din teren de jucători ca Lung, Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Beldeanu, Balaci, Cârțu sau Crișan, Știința a fost o echipă incredibilă, însă toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla fără un tehnician care a știut să gestioneze situațiile mai puțin plăcute. Numele acestuia era Constantin „Tică” Oțet.

Oțet a luat contact cu prima echipă a Universității în anul câștigării primului titlu, fiind secundul lui Constantin Cernăianu. A mai fost „secund” și în mandatul lui Ion Oblemenco, 1980-1981 și a fost din nou campion. În perioada 1981-1984, nea „Tică” a condus marea echipă a Craiovei, supranumită „Craiova Maxima”.

„Am crescut într-o familie foarte bună, am avut foarte mult de învățat. M-am născut în perioada în care tata a venit antrenor principal la Universitatea. Tata mă luat la o vârstă fragedă după el. Îmi aduc aminte stadionul, vestiarul băieților și îmi zicea mereu să nu dau cu piciorul în mingi, erau foarte grele. Îi iubeam pe toți jucătorii,” a declarat fiul său, Mircea Oțet, la emisiunea „Fotbal Plus”, la Oltenia TV.

Fiul marelui antrenor își aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat cu tatăl său după golul lui Nicolae Negrilă din meciul cu Kaiserslautern: „La bucuria golului cu Kaiserslautern, Corneliu Andrei Stroe l-a luat, de bucurie, de urechi pe tata și l-au durut două săptămâni. Mă emoționează acele imagini, îmi dau și lacrimile. Le-am văzut de mii de ori. Erau o familie atunci.” (Segvența video cu antrenorul Constantin Oțet și Corneliu Andrei Stroe este la minutul 27:55)

Constantin Oțet pregătea totul de unul singur: „Stătea o săptămână în sufragerie.”

Constantin Oțet a avut performanțe extraordinare și după revoluție, dar în afara țării. Acesta a câștigat Cupa Hosni Mubarak cu Damanhour (Egipt), a câștigat Cupa Campionilor Golfului cu Al Nassr Riad (Arabia Saudită), campionatul și cupa cu Al Jies (Damasc).

„Tata făcea analize de meciuri. Am saci plini cu caiete. Înainte de pregătire, tata intra o săptămână în sufragerie, închidea ușile și întindea o masă. Mama și cu mine nu intram, ea doar îl chema să mănânce. O singură dată am văzut ce era acolo. Avea cărți deschise pe toată masa și foi unde scria. Își făcea singur pregătirea, totul de mână. Până și ce mâncau jucătorii avea scris, dar și programul de somn și tot. A făcut și altor antrenori din Divizia A asemenea lucruri. A fost un om foarte ordonat. Era dârz cu jucătorii, dar i-a iubit foarte mult,” a mai spus fiul său.

Mircea Oțet a fost și el antrenor la echipa fanion a Olteniei. A ocupat o funcție de antrenor la Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova, în urmă cu ceva ani. De asemenea, a pregătit formația a doua a clubului din Bănie În acest moment, fiul regretatului antrenor este antrenor de fitness și, de asemenea, se ocupă de mai mulți sportivi, printre care și Loredana Dinu, campioană olimpică. „Am încercat să iau pe urmele tatălui meu. Am încercat, însă sunt pași grei acolo. Am rămas în zona sportului, în fitness. Nu aș spune nu unei oferte de a antrenat. Am licența UEFA B.”

„Am stat foarte mult pe lângă Tilihoi, Donose, au fost vecinii mei. Am jucat și puțin fotbal la juniorii de la Universitatea. Știu că tata era director tehnic la CCJ și voia să vină la meciuri, dar eu îi ziceam să nu vină, automat, era treaba aceea că era tatăl meu. M-am lăsat din cauza unei accidentări.”

Mircea este și finul lui Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, fostul elev al tatălui său: „Dânsul nu a ajuns la nuntă, avea meci cu CFR Cluj în UEFA Champions League, însă a fost toată familie, niciun fel de problemă.”

„S-a luptat mult cu Bucureștiul. Știu că era respectat acolo, mai ales prin performanțele pe care le realizase, dar nu știu cât de iubit era acolo și nu știu dacă a primit vreodată vreo ofertă pentru a fi selecționer,” a mai spus Mircea Oțet.