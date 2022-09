Destăinuirile magicianului Robert Tudor. A fost amenințat pentru a anula un spectacol: „Mi-a spus că o să avem război”

Magicianul Robert Tudor a fost amenințat de o persoană care lucrează în același domeniu pentru a-și anula spectacolele din Timișoara. Iată cum a reacționat!

Magicianul Robert Tudor, amenințat să nu își mai țină un spectacol

Magicianul Robert Tudor a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare, unde a explicat că , magician la rândul său, pentru că din cauza sa nu i se mai vând biletele la propriul spectacol, așa că este nevoie să anuleze evenimentele sale din Timișoara.

ADVERTISEMENT

“În urmă cu o săptămână am dat drumul unui spectacol de magie în țară. Imediat ce am pus data în Timișioara, am fost sunat de un magician și mi-a spus să anulez că nu i se mai vând biletele….”, a povestit magicianul.

Comediantul a început un tur de spectacole prin țară, iar curând urmează să ajungă și la Timișoara, așa că a anunțat data la care oamenii pot merge să îl vadă.

ADVERTISEMENT

Dar nu toată lumea a fost la fel de entuziasmată pentru venirea artistului în acest oraș, astfel că un alt magician l-a amenințat cu „un război” dacă va decide să susțină spectacolul în oraș, chiar dacă îi afectează acestuia afacerea.

Magicianul Robert Tudor, nemulțumit. Ce mesaj a transmis

chiar s-a legat de această persoană și a afirmat că dacă vrea să anuleze un spectacol al altui magician, atunci nu este la rândul său un comediant atât de mare și plin de succes.

ADVERTISEMENT

Acesta le-a cerut părerea fanilor de pe rețelele de socializare despre acest subiect și a mărturisit că nu i se pare corect acest comportament.

„Dacă e tot atât de mare de încearcă să anuleze acest spectacol? De ce nu mă lasă să-mi fac spectacolul? De ce nu mai el vrea să fie acolo?

ADVERTISEMENT

Oameni buni, spuneti-mi dacă e corect ce se întâmplă…Este rău ceea ce se întâmplă.

Mi-a spus dacă nu anulez, o să avem război. Spuneți-mi dacă este cinsit ceea ce se întâmplă”, a spus Robert Tudor pe Facebook.