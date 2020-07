Destăinuirile unei foste glorii a Craiovei: „Știam că Universitatea va fi pe primul loc!” De ce CFR Cluj nu va ține pasul cu oltenii

Universitatea Craiova conduce clasamentul Ligii 1, cu 44 de puncte. Oltenii au 4 puncte peste CFR Cluj, însă ardelenii au un joc mai puțin desfășurat.

Chiar dacă a avut un avantaj de 3 puncte la începutul play-off-ului, trupa lui Dan Petrescu nu a rezistat presiunii exercitate de olteni și a pierdut prima poziție.

Emoțiile câștigării unui titlu după 29 de ani de așteptare cresc, iar o fostă glorie a Universității anunță faptul că știa că echipa va fi pe primul loc după reluarea sezonului.

Emil Săndoi: „Știam că Universitatea o să fie pe primul loc”

Emil Săndoi este un produs al școlii de fotbal craiovene, debutând în prima echipă a Științei în 1983, atunci când lotul era dominat de „Maximi”. A fost căpitan al Craiovei în anii ’90 și tehnician în mai multe rânduri. Ultima dată a stat pe bancă între 2014 și 2016 și a reușit un record de 19 meciuri consecutive fără înfrângere, avându-l alături pe Sorin Cârțu, actualul președinte al echipei din Bănie.

Fostul fundaș de legendă a avut mare încredere în Universitatea și consideră că nu este o întâmplare faptul că „leii” merg atât de bine: „Mă așteptam ca Universitatea să fie lider după reluarea campionatului. Eram ferm convins că jucătorii de la Craiova, pe mulți îi și știu și am lucrat și cu ei, vor fi preocupați de pregătirea în perioada de pauză. Sunt profesioniști.

Știam atunci când s-a întrerupt campionatul că pauza de două luni își va spune cuvântul. Am avut și șansă, trebuie să o spunem. Știm bine ce formă avea și CFR-ul înainte de pandemie”, a spus Săndoi la Oltenia TV.

Cele două luni de pauză şi-au pus amprenta pe jocul echipelor. Dacă Universitatea Craiova a câștigat tot, având șase victorii consecutive, CFR Cluj a pierdut puncte importante, așa cum s-a întâmplat și cu FCSB: „Eram sigur că nicio echipă din Liga 1 nu va gestiona atât de bine acea perioadă. Pe asta m-am bazat. Craiova are un lot echilibrat, are și tinerețe și experiență. Există și jucători de sclipire, CFR nu are are jucători care să poată să rezolve singuri meciul.

Ei au un joc fizic. Cred că unii dintre jucători nu au gestionat așa bine cele două luni de pauză. Nu e ușor să te menții, trebuie să te pregătești. Deci, eu văd Craiova campioană. Așa i-am văzut de la început, iar șansele sunt și mai mari acum. Eu cred că CFR-ul se mai încurcă până la final”, a mai adaugat Săndoi la emisiunea „Fotbal Plus”.

Emil Săndoi, misiune dificilă la Târgoviște! „Sunt puțin dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat”

Emil Săndoi a fost numit antrenor principal la Chindia Târgoviște, însă nu are parte de un început de mandat prea bun. Trei jocuri au disputat dâmbovițenii cu Săndoi la conducere și toate trei au reprezentat înfrângeri fără gol marcat, deși echipa fostului mare fundaș a arătat un joc bun în mai multe momente.

„Acolo jos se joacă. Sunt puțin dezamăgit, eu doar am venit și peste două zile am avut primul joc oficial, la Voluntari. Au fost ratări multe, noi am avut chiar primele ocazii ale meciului, dar nu am reușit să fructificăm. Am avut și puțin ghinion. Am avut și anumite greșeli de arbitraj. Eu sper să ajungem la baraj și să ne salvăm”, a declarat Săndoi.

0-2 cu FC Voluntari și Sepsi Sfântu Gheorghe și 0-1 cu Hermannstadt sunt ultimele rezultatele ale Chindiei Târgoviște, formație care se află pe ultimul loc în play-out-ul Ligii 1, acumulând doar 17 puncte.