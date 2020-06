Destăinuirile vedetei din finala iUmor. Alina Rîbu: “Pe oricine ar afecta comentariile negative spuse la modul ăla!”. A transformat criticile haterilor în material de stand-up

Alina Rîbu a fost finalistă a ultimei ediții de la emisiunea iUmor de la Antena 1. A reușit să câștige ediția din care a făcut parte și în ultimul act a prezentat un număr inspirat și de comentariile negative pe care le-a primit după audiții. A luat trei like-uri și a ajuns la votul publicului pentru marele premiu.

Alina a dat un interviu pentru FANATIK despre experiența de la iUmor, una presărată cu multe evenimente. Fosta concurentă a povestit cum a ajuns să urce pe scena cunoscutei emisiuni, dar și valul de comentarii pozitive și negative care a urmat.

Cum le-a gestionat și cum a reușit să se inspire din comentariile “haterilor” pentru numărul din finală, vedeți în interviul de mai jos.

Alina, cum ai descrie experiența ta la iUmor?

– Într-un cuvânt este greu. N-am anticipat nimic din ceea ce putea să se întâmple. Am urmărit emisiunea, toate sezoanele. Am stat acasă și am avut timp. La un moment dat m-am gândit cum ar fi să nu mai stau pe canapea și să fiu pe scenă. A fost o nebunie de moment. M-am înscris. Inițial, am fost înscrisă și în sezonul 7, dar nu am trecut de preselecții. Am zis că 8 este oricum numărul meu norocos, am trecut de preselecții și restul este istorie.

Ai avut un număr foarte bun în audiții? Cum a fost după difuzare?

– Am așteptat cu nerăbdare să se difuzeze pe TV. Am vrut să am un pachet complet, începând de la look. Am avut foarte mari emoții, dar fiind cadrul foarte glossy, cu lumini, culori, pune mai multă presiune pe tine. Aveam trac de vorbit în public și aceasta este o metodă terapeutică, să spun așa. Am spus că vreau să mă vindec de treaba asta.

VIDEO prestația din audiții a Alinei:

“Am citit toate comentariile negative. La unele am răspuns, la unele nu”

Și te-ai dus unde este cel mai greu…

– Da, m-am dus la cel mai greu, cel mai dur… Primele reacții au fost avalanșe de cereri de prietenie, mesaje. Cel mai mult din toată povestea asta, a fost că mi-au scris foști colegi din liceu, persoane care locuiesc în orașul meu natal, locuri în care au muncit și care spuneau că au aceste valențe. M-am reconectat la viața socială prin treaba asta și mă bucur de treaba asta. Nu am mai avut demult o conectare cu lumea asta media.

Ți-a fost dor?

– Sincer, da, mi-a fost. Am avut alte priorități la momentul respectiv și viața mea a luat-o pe alt curs.

Ai avut comentarii negative. Este un fenomen destul de dezvoltat pe rețelele de socializare, din păcate…

– Da, am avut. Pe rețelele de socializare mai puțin, în schimb pe Youtube. Acolo au fost destul de multe comentarii. Le-am citit pe toate. La unele am răspuns, la unele nu. Mi s-a conturat o imagine a persoanei care a comentat în stilul ăla. Nu sunt împotriva exprimării părerilor, fie că sunt de încurajare, fie că sunt negative. Dar, modul în care aceasta este prezentată cred că le dă oamenilor o libertate pe care aceștia nu știu să și-o asume până la capăt.

“Erau alții care aveau un contact mai mare cu viața publică și mă gândeam că vor fi votați mai mult”

Te-au afectat?

– Da, m-au afectat. Nu vreau să pretind că am fost imună. Pe oricine ar afecta să fie criticat la modul ăla. Sau să se ia oameni de aspectul fizic sau de numărul de kilograme. Sunt chestii superficiale.

Cum a fost înainte de finală?

– Nu mă așteptam să trec mai departe. Nu mi-am pus problema să fiu câștigătoarea ediției din care am făcut parte. Numerele nu sunt grupate în funcție de ziua în care se filma, ci sunt puse la montaj. Eram curioasă cu cine pic pe ediție și nu mă așteptam să se voteze. Am avut prieteni și rude care m-au votat, dar numărul lor este mic. Erau alții care aveau un contact mai mare cu viața publică și mă gândeam că vor fi votați mai mult. Pentru mine, experiența a fost personală. A fost pentru mine. Nu am urmărit chestia asta, dar uite că atunci când nu vrei neapărat, apare elementul surpriză. M-am gândit că pentru finală trebuie să am un număr mai elaborat.

“Îmi repetam numărul pentru finală când îl plimbam pe cel mic cu tricicleta prin curte, seara când îl puneam la somn”

Cum l-ai scris?

– În fiecare zi, în care îmi mai venea o idee. Mai citeam un comentariu pe Youtube, mă mai inspiram. Mă uitam pe repeat la reprezentația mea pe Youtube și mă gândeam cam ce mi-ar sta bine să spun. Este important ce subiect îți alegi când prezinți. Mi s-a părut că este un subiect de actualitate. Haterii nu sunt targetul meu, dar oamenii care ar mai trebui să se cizeleze. Targetul a fost pentru toate categoriile de vârstă, m-am gândit să mai lărgesc spectrul.

Cât ți-a luat textul?

– Câteva săptămâni am muncit la el. Am tăiat, am adăugat, am muncit destul de mult. Nu l-am scris din prima pentru că nu am avut nici timpul fizic și nici inspirația. Depinde și de stare, mai ales când este vorba de versuri. Partea cea mai funny este când l-am repetat. Când l-am plimbat pe cel mic cu tricicleta prin curte, seara când îl puneam la somn. Când aveam puțin timp pentru mine, repetam. Până la urmă a fost forma finală.

“Am avut emoții mult mai mari la audiții. Acum am fost mai relaxată și știam că oricum sunt numere foarte bune și vor fi surprinzătoare”

Ai filmat în pandemie. Cum a fost?

Am aflat că vor fi intercalați și oameni în public, dar pentru mine centrul de atenție a fost pupitrul juriului. Am considerat că am și o restanță la Cheloo pentru că prima dată nu am reușit să îi smulg like-ul.

Glumind puțin, de asta ai început să faci rap?

– Da, a fost cu dedicație. Nu l-am făcut impecabil pentru că nu am avut exercițiul. M-am bucurat că au fost și oameni acolo. E puțin sinistră scena și platoul când nu sunt oameni care reacționează. E mai interactiv.

Ți s-a părut mai multă tensiune?

– Sincer, nu. Am avut emoții mult mai mari la audiții. Acum am fost mai relaxată și știam că oricum sunt numere foarte bune și vor fi surprinzătoare. M-am concentrat în back stage în a le asculta numerele colegilor. Mai ales că s-a nimerit să venim mulți cu versuri.

VIDEO presația din finală a Alinei Rîbu:

“Nu știu dacă aș avea șanse să fac stand-up în viitor, momentan am alte activități și altă traiectorie”

A trecut finala. Cu ce ai rămas după această experiență?

– Am rămas cu o satisfacție imensă că am reușit să fac mai mult decât mi-am propus. Când m-am înscris a fost o ambiție de-a mea și o eliberare de o energie creativă căreia nu i-am dat curs în ultima vreme. Era ceva care mocnea și care voia să iasă la suprafață. Mă bucur că am primit comentarii bune.

Te tentează să continui cu partea de stand-up?

– Bună întrebare. Da, mă tentează, dar deocamdată nu pot să fac față fizic. Trebuie să ai timp, să dai curs invitațiilor, să mergi la show-uri de stand-up să vezi cum stă treaba. Sunt o persoană căreia îi place să facă glume. De aici pornim. Nu știu dacă aș avea șanse să fac stand-up în viitor, momentan am alte activități și altă traiectorie în acest moment. Las deschisă această opțiune pentru când o să îmi zboare și mie puii, pentru când nu vor fi dependenți de mine. Dacă nu, o să îi încurajez pe ei să facă ceva în zona asta.