Destăinurile lui Massimo Maccarone, ”călăul” Stelei din semifinalele Cupei UEFA: ”A fost cea mai frumoasă seară”. Video

Italianul a intrat pe teren la jumătatea primei reprize, o modificare la care nu se aştepta nimeni, dar , acesta reușind o ”dublă” pentru Middlesbrough.

ADVERTISEMENT

, calificându-se în finală în detrimentul echipei românești, după ce aceasta a condus la un moment dat cu 3-0 la general.

Semifinala cu Steaua din Cupa UEFA, meciul carierei pentru Massimo Maccarone

Massimo Maccarone nu va uita toată viața returul “Riverside” cu Steaua din semifinalele Cupei UEFA, atunci când a devenit idolul suporterilor lui Middlesbrough cu cele două goluri marcate care au însemnat calificarea în finală.

Atacantul italian a fost introdus pe teren în minutul 25 după accidentarea lui Gareth Southgate, în momentul care Steaua conducea cu 2-0, după ce se impusese și în tur cu 1-0. Maccarone a schimbat fața partidei punctând pentru 1-2 în minutul 33 și apoi a dat golul calificării în minutul 89.

ADVERTISEMENT

”Am dat golul decisiv în sferturi și am repetat figura și în semifinale! A fost și mai frumos. Am fost introdus pe teren la 0-3. Am dat primul gol repede și am dat, ca și în sferturi, golul calificării în finală, în minutul 90. A fost cea mai frumoasă seară din cariera mea! Tot stadionul din Middlesbrough mi-a scandat numele”, a declarat italianul pentru Eurosport.

Povestea de dragoste dintre italian și fanii lui Boro

Massimo Maccarone a povestit cum a ajuns la Middlesbrough și ce probleme a întâmpinat în Anglia: ”M-au vrut Tottenham, Manchester City, Bolton, Blackburn Rovers, dar apoi directorul sportiv de la Empoli mi-a spus să merg la Middlesbrough care mă dorea foarte mult!

Am mers la Middlesbrough și am văzut stadionul și centrul de pregătire, apoi am semnat pentru că am văzut o posibilitate de creștere. A fost o experiență personală, de fotbalist și de viață, dar și de cunoaștere a unei culturi noi.

ADVERTISEMENT

Îmi voi aduce aminte toată viața debutul de pe teren propriu! Am dat două goluri în fața unui public fantastic. Fanii din Anglia sunt extraordinari. A fost un sentiment superb, pe care-l porți cu tine mereu. Am fost mereu bine primit de fani. Chiar dacă mai greșeam, eu am avut mereu o voință deosebită. Fanii lui Middlesbrough sunt mereu cu mine!

Steve McClaren nu mi-a dat vreodată o explicație de ce nu jucam ca titular. Aveam o viziune diferită. M-a luat, m-a convins să vin și apoi… Eram în străinătate și aveam mai multe dificultăți. Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să mă ajute mai mult!”

ADVERTISEMENT

Drama lui Maccarone la Middlesbrough

Povestea tristă a italianului a continuat și în mandatul lui Gareth Southgate: ”De când eram coechipieri, Southgate îmi spunea mereu că nu înțelege de ce nu joc mai mult.

Când a fost promovat ca antrenor mi-a spus că mă vrea în echipă și am fost mulțumit. Am fost din nou rezervă și am cerut clubului să plec pentru că mi s-a părut că face mișto de mine”.

În final, Massimo Maccarone a anunțat că își dorește să îmbrățișeze meseria de antrenor: ”Mă fascinează meseria de antrenor pentru că vreau să încerc să transmit jucătorilor ideile mele. Cred mult în echipele care au mereu mingea și care pasează rapid. Așa, fotbaliștii se pot distra cel mai bine și este cheia pentru a câștiga meciurile”.