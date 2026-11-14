Sport

“Deșteaptă-te, FRF!” Daniel Șendre le cere federalilor să lase microfonul liber la imn: “De ce insistați să rupeți naționala de suporteri?”

Daniel Șendre
14.11.2026 | 14:11
Desteaptate FRF Daniel Sendre le cere federalilor sa lase microfonul liber la imn De ce insistati sa rupeti nationala de suporteri
opiniile fanatik
Daniel Șendre are un mesaj pentru FRF înaintea meciului România - Polonia. Foto: colaj Fanatik.
Editorialistul FANATIK, Daniel Șendre, critică decizia federalilor de a aduce artiști care să cânte imnul pe Arena Națională, argumentul fiind foarte clar. FRF le cere suporterilor să fie alături de națională. Când vine momentul în care aceștia pot cânta împreună cu jucătorii, federația dă microfonul unui cântăreț. Atunci, ce le cere, de fapt, oamenilor? Să cânte cu echipa sau să asculte cum cântă altcineva pentru ei?
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Înaintea primului fluier, e un moment în care tribunele și jucătorii pot face același lucru. Fotbaliștii stau umăr la umăr, suporterii se ridică în picioare și încep să intoneze, împreună, „Deșteaptă-te, române!”. Pentru câteva zeci de secunde, jucătorii aud chiar de la oamenii din tribune ce înseamnă să joci ACASĂ.

“Deșteaptă-te, FRF!” Cerința lui Daniel Șendre pentru federali înainte de România – Polonia

FRF insistă însă cu ideea asta stupidă de a invita artiști pentru acest moment unic. Înțeleg intenția, dacă aceasta este, într-adevăr, una benignă, adică fără legături nefirești cu impresarii. Un solist poate da tonul, iar o voce bună poate aduce zeci de mii de oameni pe aceeași linie melodică, dar când interpretarea cere ca tribuna să aștepte după o notă prelungită sau când vocea urlată în boxe acoperă publicul, oamenii renunță treptat să mai cânte. Îi vezi în picioare, cu ochii spre teren, ascultând un imn pe care veniseră pregătiți să îl cânte. Federalii distrug unicitatea momentului, răpindu-i tot farmecul. Tura asta, cu Polonia, FRF a decis să îl aducă pe tenorul Eusebiu Huțan, însă numele artistului chiar nu contează, pentru că textul acesta nu e despre ei și nu ar trebui să fie nici Echipa Națională.

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Costul alegerii federale se simte pe teren și din punct de vedere mental. Gândiți-vă la tricolori, jucător debutant sau aflat la meciul cu numărul 30. Peste câteva minute va primi mingea în tricoul României și știe că o pasă greșită poate stârni un murmur în tot stadionul. Dar, înainte de asta, aude tribunele cântând aceleași cuvinte pe care le cântă și el.

Pentru câteva secunde, e parte din ceva ce face împreună cu oamenii care au venit să-l susțină. Când jucătorul ridică ochii spre tribună, știe cum sună sprijinul lor, nu doar vede Zidul Galben care a făcut furori la Euro. Jucătorul a auzit sprijinul înainte să i se ceară să dea ceva la schimb pe teren. De ce să strici așa ceva, Federație Română de Fotbal!? De ce să confiști o clipă ce aparține jucătorilor și suporterilor? E ridicol!

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Suntem un întreg, nu doar o solistă, niște federali și un tenor

Gândiți-vă apoi și la altceva, ceva ce televiziunea are ocazia să surprindă foarte rar! Camera trece de la un jucător la altul și vedem cine cântă. Unii dintre băieți o fac cu patos și chiar cu lacrimi în ochi. Imaginea coroborată cu sunetul stadionului îți ridică părul pe mână. Din teren, jucătorii trăiesc scena invers. Tricolorii aud vocile venind din toate părțile. Printre ele sunt oameni care i-au criticat dur după ultima înfrângere și care peste 10 minute se vor enerva iar la o pasă greșită. În clipa asta, aceiași oameni cântă cu ei! Tocmai de aceea contează să se audă! Să trăiască momentul acela unic, împreună și la unison! Pentru România și pentru noi toți! Suntem un întreg, nu doar o solistă, niște federali și un tenor.

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Sper ca federalilor să le vină mintea la cap și le meciul următor să se rezume la o afișa versurile pe tabelă și eventual la a da tonul. Cer practic Federației Române de Fotbal să asculte suporterii și să lase tot stadionul să cânte împreună cu jucătorii imnul național. Ar fi primul strigăt de luptă, care poate destabiliza orice adversar.

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Hai, România! Deșteaptă-te, FRF!

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Daniel Șendre
Daniel Șendre
Daniel Șendre, un jurnalist cu o experiență de 20 de ani în presa sportivă din România, a revenit în echipa de editorialiști ai www.fanatik.ro începând cu septembrie 2026. A mai colaborat cu site-ul nostru în două rânduri, iar în prezent este unul dintre cei mai vocali suporteri ai lui Dinamo în mediul online, fiind pentru o bună perioadă purtător de cuvânt al DDB.
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