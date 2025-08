Destin crunt pentru Jorge Costa! Fostul antrenor al lui CFR Cluj a murit la scurt timp după un interviu TV. Ce probleme avea

Cu o carieră strălucitoare de fotbalist în spate, Jorge Costa a fost un adevărat reper pentru fotbalul portughez. Fostul antrenor de la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș , problemele cardiace fiind cele care i-au adus sfârșitul.

Jorge Costa, interviu la TV, cu puțin timp înainte de a muri

Moartea lui Jorge Costa a venit ca un șoc pentru fotbalul portughez și nu numai, în condițiile în care lusitanul avea un viitor strălucit din punct de vedere administrativ în cel mai iubit sport de pe planetă.

Instalat în funcția de director general la FC Porto, club pentru care a și jucat timp de 13 sezoane, Jorge Costa a murit subit la vârsta de 53 de ani, însă istoricul medical al fostului internațional portughez nu era unul „curat”.

Acesta a avut mai multe probleme de ordin cardiac în ultimii ani, iar în 2022 fusese internat după ce a suferit un atac de cord. Aflat la baza de pregătire a celor de la FC Porto când i s-a făcut rău, Jorge Costa oferise un interviu pentru portughezii de la SportTV.

a acuzat probleme medicale, medicii de la centrul de pregătire au intervenit, însă ulterior a fost transportat în stare gravă la Spitalul Sao Joao. Acolo, după două ore de la internare, doctorii nu au putut decât să declare decesul.

Jorge Costa na entrevista que deu hoje de manhã à Sport Tv 💙 — FC Porto da Depressão 🔥🐲 (@porto_depre)

Cariera impresionantă a lui Jorge Costa

Jorge Costa și-a început drumul în fotbal la vârsta de 14 ani, când a jucat pentru FC Foz, iar un an mai târziu, a fost transferat definitiv de FC Porto, pentru care a și debutat în fotbalul profesionist.

Timp de 13 sezoane, acesta a îmbrăcat tricoul uneia dintre cele mai puternice echipe din istoria fotbalului portughez, reușind să cucerească nu mai puțin de 22 de trofee alături de Porto.

Jorge Costa a câștigat de opt ori titlul de campion al Portugaliei, de cinci ori Cupa și de șase ori Supercupa. Mai mult decât atât, acesta și-a trecut în palmares Cupa UEFA în sezonul 2002/03, urmând ca în stagiunea următoare să câștige și UEFA Champions League.

Trofeul Intercontinental a fost cucerit în 2004 cu formația antrenată la vremea respectivă de portughezul Jose Mourinho. Sporting Braga este cel mai important nume antrenat de acesta.

Reacția lui Iuliu Mureșan, fostul președinte al CFR Cluj, după moartea lui Jorge Costa

În perioada în care Jorge Costa o antrena pe CFR Cluj, clubul din Gruia era condus de Iuliu Mureșan. Fostul președinte al „feroviarilor” a oferit o primă reacție după vestea tragică.

„Da, am aflat și eu. M-a întristat foarte tare această veste. Știu că a mai avut probleme cardiace în ultimii ani, a mai făcut un infarct. Era cardiac. Cred că și în urma eforturilor pe care le-a făcut ca sportiv. De data aceasta i-a fost fatal.

Noi am colaborat foarte bine cu Jorge Costa, a fost un mare fotbalist, un bun antrenor și un mare om. Nu degeaba a fost căpitanul Portugaliei și al lui FC Porto.

Un om de mare caracter. Avea bărbăție, era un lider adevărat. Când am auzit vestea, parcă mi-a picat ceva în cap. Are trei copiii, erau mici când era el la Cluj. Știu că am avut mari probleme ca să le asigurăm școala.

Norocul a fost că s-a făcut atunci o școală internațională privată și am putut să-i înscriem acolo. Asta e o problemă mare la fotbaliști și la antrenori, că se mută mereu. Foarte mulți iau decizia de a veni într-un loc și în funcție de asta”, a declarat Iuliu Mureșan, conform