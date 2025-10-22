Sport

Destin cumplit pentru un fotbalist de 20 de ani. A murit de ziua tatălui după un accident între o motocicletă și o vacă. Video

O nouă tragedie zguduie fotbalul mondial. Un fotbalist, în vârstă de doar 20 de ani, a murit în urma unui accident cumplit. Motocicleta pe care o conducea s-a izbit de o vacă de pe șosea
Cristian Măciucă
22.10.2025 | 13:24
Tragedie fără margini! Un fotbalist de numai 20 de ani a murit după un accident între o motocicletă și o vacă. FOTO: Fanatik
Lumea fotbalului a mai pierdut un jucător în urma unei tragedii. Antony Ylano (20 de ani) a murit în urma unui accident cumplit. Motocicleta pe care o conducea s-a făcut praf după coliziunea cu o vacă.

Fotbalist mort la 20 de ani după ce a făcut accident cu o vacă

Antony Ylano, fotbalist în vârstă de doar 20 de ani, și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă, după ce s-a ciocnit cu o vacă pe șosea. Tânărul brazilian se întorcea chiar de la petrecerea organizată în cinstea zilei de naștere a tatălui său.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul îngrozitor în care Antony Ylano a lovit cu motocicleta o vacă aflată pe BR-343 în Altos, din statul Piaui, Brazilia. Tragicul accident s-a petrecut luni, 20 octombrie, în jurul orei 3:30. – vezi VIDEO

În imagini se vede cum fotbalistul, care evolua pe postul de atacant la echipa Piaui U20, gonește pe autostradă înainte de a se izbi de vaca pe care, aparent, nu a observat-o mergând în fața lui. Brazilianul este aruncat pe asfalt de forța impactului, în timp ce animalul, speriat și suferind, își târăște picioarele din spate într-o încercare disperată de a scăpa.

Brazilianul Antony Ylano a decedat pe loc

Poliția a confirmat că tânărul fotbalist, care se întorcea de la ziua de naștere a tatălui său, a murit pe loc. Autoritățile au adăugat că circumstanțele și cauza accidentului sunt încă în curs de investigare.

Antony, care a jucat pentru Altos și Fluminense-PI, a făcut parte din echipele care au câștigat Campionatul Statului Piaui în 2024 și 2025. Originar din Altos, atacantul era considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști din regiune. Marți, 21 octombrie, Antony ar fi trebuit să călătorească cu Piaui la Fortaleza pentru meciul celor două formații din Cupa Braziliei U20.

Cluburile Piaui, Altos și Fluminense-PI au emis comunicat în care își exprimă durerea și solidaritatea cu familia și prietenii lui Antony Ylano.

„Piaui Esporte Clube trăiește un moment de profundă durere odată cu pierderea atacantului Antony Ylano, în vârstă de 20 de ani, victimă a unui accident suferit în primele ore ale dimineții, în orașul Altos”, a transmis clubul Piaui.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
