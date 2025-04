Destin scris cu mopul. Augustin Viziru, descoperit de Tanti Claudia, femeia de serviciu de la UNATC: „Minți prea bine, dă la Actorie”.

Augustin Viziru, cel care îl interpretează pe „Ciroză” în serialul „Tătuțu’”, ne-a dezvăluit cum s-a apucat de facultatea de actorie.

Femeia care îi ajuta la curățenie în casă a avut un rol important în viața lui. Atunci când făcea năzbâtii era fascinată de cum mințea părinții și cât de bine își juca rolul. Astfel că l-a sfătuit să se înscrie la facultate.

Cum s-a apucat Augustin Viziru de actorie?

Augustin Viziru, consacrat pentru rolurile sale dure și negative interpretate în filme și seriale de televiziune, a revenit pe micile ecrane în Tătuțu’. Producția spune povestea lui Bebe Măcelaru, celebrul personaj din Clanul, și modul în care acesta a ajuns să fie liderul interlopilor din București. Având loc la începutul anilor 2000, acțiunea îi transpune pe telespectatori într-o lume plină de nostalgie și adrenalină.

Ciroză, rolul interpretat de Augustin Viziru, este un interlop cu sânge rece care se aliază cu Nelu Stavrositu (Mihai Constantin), principalul rival, din acea perioadă, al lui Măcelaru. Cei doi vor face tot ce le stă în putință pentru a-l elimina pe Tătuțu’, dar nu le va fi ușor.

În fiecare luni, de la ora 20:30, la Pro Tv, cei de acasă pot urmări un nou episod din Tătuțu’. Î unde lucrează la sezonul doi. Augustin Viziru a făcut dezvăluiri, pentru FANATIK, de la filmări.

Cât de reală este portretizarea Bucureștiului anilor 2000 în serialul Tătuțu’?

În spatele serialului Tătuțu’ este o echipă mare, care se străduiește foarte mult. Au reușit replice perioada anilor 2000 aproape identic cu ceea ce se trăia pe atunci. Cum era în acei ani, așa arată și în Tătuțu’. Se vede efortul depus de toată lumea, se vede progresul, e clar că s-a trecut la nivelul următor. Sunt bucuros că fac parte din proiect. Nu ne oprim, dăm înainte cu tupeu ca să putem să le aducem oamenilor de acasă care ne urmăresc o oră de bună dispoziție.

Augustin Viziru: “În toată viața mea, n-am pus niciodată presiune pe mine și nu m-a speriat nimic”

Ce provocare ți-a adus rolul lui Ciroză?

N-am avut parte de provocări. În toată viața mea, n-am pus niciodată presiune pe mine și nu m-a speriat nimic, am luat totul ca atare. Am parte de sprijin din partea echipei și știu ce am de făcut. În momentul de față, nu mă mai poate surprinde nimic. Eu doar îmi doresc să fiu mai bun, atâta tot.

Cum erai când erai copil? Ai fost dintotdeauna înclinat spre actorie?

Când eram copil, era o doamnă, tanti Claudia o chema, care era alături de noi și ne ajuta la curățenie prin casă, avea grijă de mine tot timpul. Ea lucra și la UNATC, la facultate, unde făcea curățenie și mentenanță. Vedea cum îi mințeam pe tata și pe mama, când făceam câte-o prostie, iar după aceea venea la mine și îmi zicea: „Te rog eu, dă la Actorie! Te rog eu frumos!”. Pe atunci eu îi ziceam: „Lasă-mă, bre, tanti Claudia, ce-mi trebuie mie actorie!”. Dar, până la urmă, se pare că am ajuns la actorie și nu m-am făcut de rușine (râde – n.r.).

“Singura mea grijă în momentul de față este familia mea – nevasta mea și copilul meu”

Ce îți place să faci în timpul liber?

Lucrez ca să ajungem să fim o familie perfectă. Sunt conștient că nu există familii perfecte în totalitate, dar tindem către perfecțiune. Acesta este obiectivul meu principal acum, nimic altceva nu contează. Restul sunt doar anexe. Singura mea grijă în momentul de față este familia mea – nevasta mea și copilul meu.