Destin tragic pentru o tânără de 19 ani. A murit la doar o săptămână după ce a născut, la un spital din Brașov 

O tânără de 19 ani a murit la un spital din Brașov, după numai o săptămână de când a născut pentru a doua oară. În acest moment, autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs tragedia.

Polițiștii și procurorii cercetează , care s-a stins din viață la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov. Aceasta născuse cu doar o săptămână înainte de deces, iar oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit , tinerei i s-a făcut rău cu puțin timp înainte de a fi externată. Aceasta a spus că nu mai poate merge, după care a fost supusă unor analize.

Dosarul penal a fost deschis după ce decesul femeii a fost anunțat de personalul spitalului, conform oficialilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Tânăra era internată la Maternitatea din Brașov, unde a adus pe lume al doilea copil, în decurs de un an. Aceasta a născut pe cale naturală, fiind asistată de un medic. În primele zile de la naștere, femeia s-a simțit bine.

Starea ei s-a înrăutățit brusc, după care a fost transferată, de la Maternitate, la Spitalul Județean Brașov. Un medic a explicat ce s-a întâmplat cu femeia înainte de a transfer.

“Marţi era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău şi a spus că nu mai poate merge, după cum este menţionat în foaia de observaţie.”,a explicat, pentru sursa citată, medicul Tudor Andrei Iacovache, de la Maternitatea din Braşov.

Ce au descoperit medicii

După ce a fost examinată, medicii au constatat că tânăra avea o cianoză. Mai exact, culoarea membrelor inferioare și superioare era schimbată. Cadrele medicale au suspectat că ar fi vorba despre o tromboză severă, motiv pentru care au decis să o mute la Spitalul Județean.

“Pacienta a fost examinată de urgenţă şi s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare şi superioare. Deci arăta ca şi cum sângele nu mai ajunge la mâini şi la picioare.

Ca urmare, s-a suspectat un eveniment de coagulare, o tromboză severă, nu se ştia cât de extinsă. A fost evaluată de urgenţă la Maternitate, iar analizele au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare, cu o saturaţie scăzută a oxigenului, cu această stare clinică foarte gravă şi s-a decis, pentru că noi nu avem cum să gestionăm astfel de situaţii atât de grave, transferul la Spitalul Judeţean”, a mai explicat medicul.

La Spitalul Județean din Brașov, femeia a fost supusă unei histerectomii. după doar câteva zile. Sursa citată mai menționează că necroza uterină poate fi cauza decesului tinerei.

Bebelușul pe care tocmai îl adusese pe lume era sănătos. Familia care s-a ocupat de înmormântarea femeii a solicitat ca micuțul să rămână în grija medicilor de la Maternitatea din Brașov. În prezent, cadrele medicale, dar și oamenii legii așteaptă rezultatele necropsiei.