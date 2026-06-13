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Destinația de lux în care a ajuns Maria Iordănescu. Unde s-a relaxat, de fapt, fiica lui Anghel Iordănescu

Maria Iordănescu, deconectare totală pe insula adorată de mulți milionari. Fosta prezentatoare TV a ales să profite de începutul verii departe de România.
Alexa Serdan
13.06.2026 | 12:00
Destinatia de lux in care a ajuns Maria Iordanescu Unde sa relaxat de fapt fiica lui Anghel Iordanescu
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În ce loc unic a ajuns Maria Iordănescu. Sursa foto: Instagram.com
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Toată lumea știe că este adepta călătoriilor, iar acum Maria Iordănescu a ajuns într-o nouă destinație de lux. Descoperă în rândurile de mai jos unde s-a relaxat, de fapt, fiica lui Anghel Iordănescu. Ce locație a vizitat înainte să ajungă aici.

Unde se destinde în liniște Maria Iordănescu

A dispărut de pe micile ecrane în urmă cu câțiva ani, dar continuă să facă furori în social media. Maria Iordănescu (28 ani) profită din plin de această pauză de la televiziune pentru a explora diferite locații de top de pe glob. E fericită că are această posibilitate, chiar dacă nu întotdeauna are parte de cele mai plăcute momente.

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În una dintre călătoriile făcute în Dubai a povestit că vacanța aproape i s-a transformat într-un coșmar. La Roma a fost la un pas să fie jefuită, însă de această dată are parte de liniște deplină. A ales o destinație de poveste aflată la câteva ore de România. E vorba de o insulă grecească iubită de persoanele cu multe milioane în conturile bancare.

Mykonos este locul ideal pentru petrecăreți, evenimentele și distracțiile fiind ținute până în zori. Fiica lui Anghel Iordănescu a imortalizat o clipă de deconectare deplină în acest ținut de poveste, imaginea surprinzând un cadru natural. În fundal se observă o apă marină de un albastru intens pe care plutesc bărci și iahturi.

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De asemenea, privitorii mai pot vedea profilându-se o coastă stâncoasă sub un cer senin, fără nori. Frumoasa blondină poartă un costum de baie din două piese. Ținuta vestimentară în nuanțe de albastru și alb este completată cu o cămașă albă, lungă și vaporoasă. Aceasta este confecționată cel mai probabil dintr-un material dantelat sau brodat.

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„Stare de spirit albastră”, a scris Maria Iordănescu, în dreptul imaginilor încărcate pe Instagram. Fiica lui Anghel Iordănescu a mai adăugat o inimă albastră care ”s-a asortat” perfect cu ținuta elegantă cu care s-a afișat în toată splendoarea în Mykonos, insula celebră pentru petrecerile sale rafinate și exclusiviste.

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O postare distribuită de Maria I. (@maria.iordanescu)

Atracțiile din locația în care se află Maria Iordănescu

Mykonos este o destinație de vacanță cunoscută și sub denumirea de Insula Vânturilor. Locația grecească din Marea Egee este una specială pentru Maria Iordănescu, nefiind pentru prima oară când ajunge aici. Tânăra iubește marea și temperaturile de vară, dar și peisajele superbe. În plus, aici are parte de multe atracții turistice.

Zilele de plajă se pot îmbina de minune cu plimbările lungi și apusurile de poveste. Fosta moderatoare TV se poate bucura de obiective inedite, în paradisul unde istoria se împletește cu luxul modern. Tradițiile seculare nu sunt ignorate, în timp ce morile de vânt din Chora creează cadrul perfect pentru fotografii de neuitat.

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Siluetele albe ale celebrelor mori de vânt sunt simboluri iconice pe insulă. Ele se înalță deasupra orașului, istoricii dezvăluind că au fost construite de venețieni în secolul al XVI-lea. Un cartier mic din Chora este o Mică Veneție datorită caselor viu colorate care par să răsară direct din mare. Aleile din localitate sunt înguste, fiind locul ideal pentru o plimbare romantică în doi.

Totodată, Maria Iordănescu are posibilitatea să facă o scurtă călătorie cu feribotul până pe insula Delos. Mitologia greacă spune că acesta este locul de naștere al zeilor Apollo și Artemis. În aceeași notă, se poate reculege în Mănăstirea Panagia Tourliani. Lăcașul de cult din pitorescul sat Ano Mera reprezintă o oază de liniște și spiritualitate.

”Ani la rând am alergat după următorul obiectiv”

„Când eram mai mică credeam că liniștea se găsește într-un loc. Astăzi știu că liniștea se construiește în interiorul tău. Ani la rând am alergat după următorul obiectiv, următoarea destinație, următorul lucru care credeam că mă va face mai fericită.

Dar cele mai frumoase momente nu au venit când am ajuns undeva. Au venit când am învățat să fiu prezentă acolo unde sunt. În mijlocul naturii, printre copaci vechi și ceață, mi-am amintit ceva simplu: nu trebuie să ai o viață perfectă ca să te simți recunoscător pentru ea.

Doar să te oprești puțin. Să privești. Să simți. Care este lucrul simplu pentru care ești recunoscătoare astăzi?”, a transmis frumoasa vedetă, pe social media, direct dintr-un resort de 5 stele din Sri Lanka. O noapte de cazare în acest loc pleacă de la 3.500 de lei. Ulterior, a plecat în insula grecească celebră pentru priveliștea care îți taie răsuflarea.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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