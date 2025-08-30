Destinația de vacanță aleasă de iubita lui Stephan El Shaarawy. Unde s-a fotografiat Ludovica Pagani

Atacantul celor de la AS Roma, Stephan El Shaarawy, a plecat într-o destinație de vacanță inedită alături de iubita sa. Unde s-a fotografiat modelul Ludovica Pagani, care este una dintre cele mai frumoase partenere de fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Unde au plecat în vacanță Stephan El Shaarawy și Ludovica Pagani

Stephan El Shaarawy are toate motivele să fie mândru de sa, Ludovica Pagani. Tânăra de 30 de ani este o frumoasă blondină care i-a cucerit pe cei din mediul virtual. E urmărită de peste 4 milioane de utilizatori din lumea întreagă.

Fanii sunt curioși să afle informații din viața cuplului sau cum își petrec cei doi timpul liber. Recent, fotbalistul și partenera au plecat în vacanță de unde au distribuit mai multe imagini inedite și instagramabile.

ADVERTISEMENT

Destinația aleasă de model este una vizitată de foarte mulți turiști, inclusiv de români. Sportivul și modelul italian au decis să petreacă câteva zile de poveste în Italia. Au optat pentru Roma datorită atracțiilor turistice.

Fotbalistul și Ludovica Pagani s-au fotografiat în dreptul unui obiectiv important din oraș, Colosseumul. Cu această ocazie, frumoasa blondină a dorit să transmită un mesaj emoționant care face trimitere la relația sentimentală.

ADVERTISEMENT

Ce a postat Ludovica Pagani

„În centrul lumii, în centrul Romei și în centrul inimii mele”, a scris iubita lui Stephan El Shaarawy, pe contul personal de . Imaginile de cuplu au fost apreciate de aproape 60.000 de persoane.

ADVERTISEMENT

Influencerița Ludovica Pagani postează adesea în ipostaze neașteptate în care își etalează silueta impecabilă. Calitățile sale fizice și estetice nu sunt ignorate de urmăritorii care o răsplătesc cu like-uri și inimioare.

Oamenii sunt încântați să vadă cum arată blondina, care radiază de fericire la brațul fotbalistului italian. Cei doi formează un cuplu de foarte multă vreme, însă nu au făcut pasul decisiv până în momentul de față.

ADVERTISEMENT

Ludovica Pagani, copilărie și începuturi

Ludovica Pagani este una dintre cele mai frumoase iubite de . Partenera atacantului Stephan El Shaarawy s-a născut pe 25 iunie 1995, în Bergamo, în regiunea Lombardia. Tânăra a urmat liceul lingvistic cu profil juridico-economic din orașul natal.

A primit o bază academică solidă care i-a facilitat mai târziu studiile universitare. Frumoasa blondină a absolvit o facultate de management la Milano, demonstrând că are o pasiune pentru înțelegerea mediului de business.

În aceeași notă, a descoperit că are o pasiune mare pentru arte. Așa se face că și-a îndreptat atenția spre o nouă direcție care implică moda și muzica. A făcut acest pas pentru că în copilărie obișnuia să asorteze hainele și ulterior să facă poze ținutelor.

Datorită acestui hobby Ludovica Pagani a ajuns în lumea influencerilor. Iubita lui Stephan El Shaarawy a urmat o carieră ca DJ datorită tatălui său. Acesta era implicat în radio, motiv pentru care vedeta a luat timp de 6 luni lecții în această direcție.

Detalii despre cariera modelului Ludovica Pagani

Ludovica Pagani este un influencer celebru pe rețelele de socializare. În mediul virtual publică adesea conținut despre sport și fitness. Postările sale mai includ sfaturi pentru o viață sănătoasă, nutriție și divertisment.

În plus, frumoasa blondină are propriul podcast, intitulat Casa Pagani. Multe dintre interviurile sale au zeci de mii de vizualizări, ceea ce înseamnă că este o persoană influentă. Totodată, vedeta are o carieră impresionantă și ca DJ internațional.

În sectorul muzical tânăra de 30 de ani a reușit să lanseze mai multe piese care au fost apreciate la scară largă. Printre acestea se numără „Heat Storm” (2025), „Life Is One (feat. Shibui)”, „Perdóname” și piesa „Tiki Taka”.

De-a lungul timpului unele dintre concertele sale au fost sold-out, mai ales în Italia. Mai mult, Ludovica Pagani este prima femeie DJ care a mixat în Egipt. În momentul de față, ia în calcul să plece într-un turneu internațional cu 30 de opriri.

Mai mult decât atât, partenera fotbalisului Stephan El Shaarawy colaborează cu platforma SportItalia, concurând pentru audiență cu nume importante precum Diletta Leotta.