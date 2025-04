Destinația de vacanță care a uimit-o pe Ramona Olaru. E la aproape 8877 km de România și puțini români reușesc să ajungă aici

Ramona Olaru se bucură de vacanță într-o destinație de vis. Asistența de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a călătorit până la capătul lumii, iar peisajul pe care l-a descoperit a lăsat-o fără cuvinte.

Ramona Olaru, vacanță la început de primăvară

Ramona Olaru este o împătimită a vacanțelor. Cei care o urmăresc știu foarte bine că vedetei îi place să descopere locuri noi și, de fiecare dată când are ocazia, alege destinații uimitoare.

De data asta, asistenta TV a plecat într-o adevărată aventură. și a ales momentul potrivit, având în vedere că acum este și sezonul cireșilor înfloriți.

Chiar dacă zborul a fost unul lung și obositor, întreaga așteptare a meritat din plin. De cum a pus piciorul în Țara Soarelui Răsare, Ramona a fost uimită de peisaj. Asistenta TV își face timp pentru a le arăta și fanilor imagini din vacanță, ba chiar împărtășește cu ei și sentimentele care o încearcă în această destinație de vis.

Asistenta TV va pleca din Japonia în Coreea de Sud

Deși a văzut multe locuri uimitoare, Ramona a recunoscut că niciunul nu se compară cu Japonia. Momentan, vedeta abia a aterizat, însă, abia așteaptă să exploreze și să descopere tot ce are Japonia de oferit.

Aventura Ramonei Olaru nu se oprește în Japonia. Vacanța de vis a asistentei TV continuă cu o altă destinație unde nu ajunge multă lume. Și anume, Coreea de Sud, după cum a afirmat chiar ea pe Instagram.

”Am învins! Am ajuns! Am ajuns de câteva ore, dar abia acum am reșit să mă conectez cu realitatea. E zece seara deja, suntem în Osaka. Avem de vizitat mare parte din Japonia și apoi Coreea de Sud.”, a declarat Ramona Olaru, pe Instagram.

Pe unde s-a mai plimbat Ramona Olaru în ultima vreme

Atunci când vine vorba de călătorit, . Fiind o femeie puternică și independentă, vedeta își satisface orice moft, mai ales dacă vorbim de cele care o pot dezvolta pe plan personal.

Ramona știe că cele mai bune investiții sunt cele în propria persoană, așa că a decis să încheie anul 2024 într-un mare fel. Asistenta TV a petrecut Crăciunul în Las Vegas, după care a schimbat imediat peisajul și a mers într-o altă parte a lumii.

Șatena a deschis seria vacanțelor încă de la începutul acestui an. Vedeta a intrat în 2025 din Aruba, o destinație exotică de vis, unde s-a bucurat de vremea frumoasă și de plajă. Tot anul acesta, de 8 martie, Ramona și-a făcut cadou o vacanță cu fetele în Milano.