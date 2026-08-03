Destinația de vacanță în care a ajuns Emma Răducanu. E renumită pentru peisajele care îți taie răsuflarea și prețurile piperate

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Descoperă în rândurile de mai jos destinația de vacanță în care a ajuns Emma Răducanu. Regiunea este una spectaculoasă și renumită pentru peisajele unice pe care turiștii de pretutindeni le adoră. Costurile nu sunt deloc mici.

Unde se relaxează Emma Răducanu

Emma Răducanu (23 ani) se recuperează după o fractură la picior departe de agitație. În plus, tenismena britanică este cu care a început o relație amoroasă de curând. Cei doi au fost surprinși într-un parc imediat după înfrângerea din finala de la Queen’s, însă sportiva a știut să treacă peste dezamăgire.

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i. Momentan, nu se cunosc foarte multe informații despre noul cuplu. Cert este că, jucătoarea de tenis a luat decizia să fie discretă în acest sens. În schimb, a profitat de timpul liber pentru a pleca într-un loc special din Europa, iubit pentru peisajele interesante și aerul extrem de curat.

Frumoasa vedetă a ajuns în Elveția, cazându-se la un hotel de lux. A ales să se relaxeze în orașul St. Moritz din Munții Alpi. Localitatea adorată de numeroși turiști este amplasată la 1.775 m deasupra nivelului mării în Engadin și este renumită ca stațiune de schi de nivel mondial. Destinația de vacanță denumită după Sfântul Mauriciu e celebră pentru faptul că aici au fost organizate Jocurile Olimpice de iarnă din 1928 și din 1948.

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În plus, autoritățile au desfășurat în această regiune 22 de Campionate Mondiale de bob și 5 Campionate Mondiale de schi alpin. Stațiunea montană în care Emma Răducanu se destinde beneficiază de acces direct la 155 km de pârtii de schi în zona Corviglia. În plus, are izvoare termale care datează de peste 3.000 de ani.

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Cât costă o noapte de cazare

O noapte de cazare în unitatea aleasă de șatenă, în weekend-ul 8-9 august 2026, este destul de costisitoare. Cu toate acestea, Emma Răducanu nu s-a uitat la bani când a luat în calcul liniștea. Potrivit , celebra jucătoare de tenis a scos din buzunar 600 de franci elvețieni, echivalentul a aproape 3.378 lei.

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Reprezentanții hotelului de lux anunță că în acești bani este inclus un mic dejun copios. Camera single superioară dispune de o suprafață de 30 mp, ferestrele având vedere la munte. De asemenea, printre beneficii se mai numără un birou mic ideal pentru muncă, cât și WI-FI pentru a fi la curent la ultimele informații din online.

Emma Răducanu, îndrăgostită de această țară

„Cea mai bună resetare făcută vreodată!”, este descrierea lăsată de Emma Răducanu, în dreptul imaginilor de pe Instagram. În caruselul de poze tenismena a imortalizat mai multe peisaje care îți taie răsuflarea, dar și hotelul unde este cazată. Apare în timp ce joacă tenis, dar și când se plimbă cu barca pe lac, radiind de fericire.

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„Ne place o resetare bună”, este comentariul primit de șatenă din partea unui canal de tenis. Altcineva i-a scris: „Arată absolut incredibil! Mă bucur că te-ai distrat așa de bine”. Potrivit tabloidului , sportiva nu este pentru prima oară în Elveția. A mai fost în această țară și cu alte ocazii.

Spre exemplu, în anul 2014 a călătorit în această locație europeană împreună cu familia. S-a bucurat de un weekend pe cinste alături de cei dragi. Elveția oferă o gamă largă de distracții pentru toate vârstele. Turiștii pot face drumeții, ciclism montan, pot juca golf sau zbura cu parapanta. Schiatul, cross-country, curling sau patinajul pe gheață sunt ideale iarna.