Destinația de vacanță în care a ajuns Gabi Tamaș, după filmările de la Survivor România. Fostul Faimos s-a bucurat de timpul liber

Gabi Tamaș, considerat rebelul fotbalului românesc, a plecat într-o destinație unică de vacanță. Iată care este orașul de poveste în care a ajuns fostul Faimos, după filmările de la Survivor România. E o locație adorată de foarte mulți turiști.

Gabi Tamaș, concediu în străinătate după Survivor România

Gabi Tamaș (42 ani) a ajuns , aspect pe care l-a evidențiat în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana. Fostul jucător de fotbal a petrecut numeroase săptămâni în jungla din Republica Dominicană, însă producția moderată de cunoscutul antrenor Adrian Vasile s-a încheiat.

Se vehiculează că cu toate că a făcut în repetate rânduri scandal. A fost implicat în multe dispute, dar după încheierea filmărilor a luat o pauză binemeritată. S-a revăzut cu soția sa, Ioana, și cu fiica lor, Selena, profitând de faptul că nu s-au întâlnit vreme de multe luni.

Fostul Faimos de la Antena 1 a luat decizia să plece într-un concediu de vis. A ales capitala Italiei, unde a savurat preparate culinare delicioase și a făcut plimbări lungi împreună cu persoanele dragi din viața sa. Fostul fotbalist a vizitat cele mai importante obiective turistice din Roma, cum ar fi Colosseumul.

„Ciao”, este mesajul pe care l-a lăsat Gabi Tamaș, pe contul personal de Instagram, legat de o poză cu familia sa. „Am venit pentru pizza, am rămas la Roma”, este descrierea lăsată de frumoasa șatenă cu care este însurat de ani buni fostul fotbalist, pe social media, în dreptul unor imagini de colecție.

De ce a ales Gabi Tamaș competiția Survivor România

Gabi Tamaș a decis să concureze la Survivor România, deși știa că va peste probe dificile. Câștigătorul de la Asia Express a fost conștient încă de la început că nu va fi deloc ușor, dar a mizat pe faptul că are o echipă pe care se poate baza pentru a câștiga premiile puse la dispoziție de producătorii competiției.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta.

Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor. Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua.

Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări.

Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, spunea Gabi Tamaș, înainte să plece la Survivor România, la Știrile Antena Stars, relatează .