Destinația de vacanță în care a ajuns Maria Sharapova. E una dintre preferatele turiștilor români

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Maria Sharapova a luat la pas destinația de vacanță preferată de foarte mulți turiști români, mai ales vara. Descoperă în paragrafele următoare care este, de fapt, națiunea care a cucerit-o pe fosta jucătoare de tenis.

Maria Sharapova, relaxare într-o locație iubită de români

La 6 ani de la retragerea din circuitul competițional Maria Sharapova (39 ani) a uimit pe toată lumea cu apariția sa. în luna iunie și a pus la punct un proiect special. De ceva vreme este , în cadrul căruia face numeroase dezvăluiri.

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Pe social media este, de asemenea, activă, comunitatea sa fiind la curent cu toate postările sale. Una dintre acestea o arată într-o locație iubită de foarte multă lume, chiar și de turiștii români. Fosta tenismenă, care locuiește în Statele Unite ale Americii, a decis să se bucure de vremea frumoasă din ultima lună de vară.

Fosta sportivă originară din Rusia a ales Grecia de unde a distribuit o serie de fotografii ce nu au fost deloc editate. Mai mult decât atât, vedeta a apărut alături de prietenii săi în timp ce explora obiectivele turistice din această țară. Gastronomia nu a fost lăsată deoparte, bucătăria grecească fiind una dintre cele mai savuroase.

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Totodată, fosta tenismenă s-a afișat în toată splendoarea în costum de baie. Maria Sharapova a recunoscut că le preferă pe cele dintr-o singură bucată, pozând într-o ținută roșie care i-a venit foarte bine. În aceeași notă, a pozat în costume cu pantaloni lungi și cămăși lejere, perfecte pentru temperaturile ridicate din acest sezon.

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Maria Sharapova, o carieră de peste 20 de ani

Maria Sharapova are o carieră care se întinde pe 19 ani, debutul la nivel profesionist având loc la doar 14 ani, în 2001. Ulterior, la 17 ani a câștigat primul titlu de Grand Slam la vârsta de 17 ani. S-a întâmplat în finala de la Wimbledon din 2004 când a învins-o pe Serena Williams. Apoi, a cucerit multe alte premii importante.

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În palmaresul sportivei din Rusia se găsesc cinci titluri de Grand Slam la simplu, triumfând la toate cele patru turnee majore. După ce a câștigat Australian Open în 2008 fosta tenismenă a cucerit Roland Garros în 2012 și 2014. A fost numărul 1 mondial în anul 2005. De-a lungul timpului a strâns premii în valoare de 38.777.962 de dolari.

La 32 de ani a decis să se retragă din tenisul profesionist. Din anul 2020 și până în prezent a stat departe de teren, dar nu a uitat de marea sa pasiune. Maria Sharapova ia parte frecvent la diferite evenimente importante care au în centrul atenției activitatea sa preferată. Chiar dacă stă în tribune fosta jucătoare nu trece neobservată.